Byla to jeho poslední tisková konference ve Spartě?
Ta z posledních devíti zápasů vyhrála jediný, v ligové tabulce je po polovině základní části čtvrtá s třináctibodovou ztrátou na vedoucí Slavii.
A výkony se po reprezentační přestávce nezlepšily, naopak.
„Byl nejhorší, který jsme zatím předvedli, a to jsme na začátku sezony odehráli několik špatných zápasů kvůli tomu, že byl tým stále nový. Teď jsme ale propadli ve všech aspektech fotbalu, fyzicky, psychicky i takticky,“ vyjmenovával Priske.
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Proč se nedaří přetavit slova v činy?
Není to od nás dostatečné. V posledních zápasech se nám často herně dařilo, ale chyběly výsledky. Tentokrát se nedostavil ani ten výkon, což je pro mě šok.
Během reprezentační přestávky jste měl přitom většinu kádru pohromadě. Neměli jste postupovat jinak?
Určitě jsme mohli. I proto jsem v šoku a překvapený, protože jsme měli sedmnáct kluků doma a odpracovali jsme kvalitní tréninky. Bylo to fajn dvanáct dnů, během nichž se nám dařilo držet dobrou náladu. V základu přitom nastoupili jen Mercado s Alcócerem, kteří hráli i za své národní týmy, zbytek byl s námi. I proto mě překvapuje, že pak podáme takový výkon.
Budete tedy apelovat na osobní odpovědnost hráčů?
Ne, bude to vždy moje odpovědnost. Já jsem trenér.
Co jste svěřencům tedy říkal v tradičním kolečku po utkání?
Různé věci, ale hlavně to, že takový výkon je neakceptovatelný. To, jak jsme se prezentovali jako tým i jako jednotlivci. Nejsme ve snadné situaci a dostaneme se z ní jedině společně bez ohledu na to, jak těžké budou následující dny.
Cítíte, že spíš než o titul hrajete o důvěru fanoušků?
Dobrá otázka, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Pracuju pro klub a odvádím pro něj maximum. Fanoušci jsou pro nás klíčoví, ale upřímně se soustředím hlavně na sebe, abych hráče připravil na zápasy, jak nejlépe umím, a oni pak odvedli dobrý výkon. Vím, že to je nudná odpověď, ale snažím se působit hlavně na tým zevnitř. Co se stane pak, už neovlivním.
Právě fanoušci hráče po zápase žádali, aby sundali dresy. Souhlasíte s tím, že si je nechali na sobě?
Ano, stoprocentně. Fanoušci jsou úžasní a pro nás důležití, ale žádat sundání dresů je v tuhle chvíli příliš. Ti chlapci se opravdu snaží, každý den se objeví na tréninku a dřou od začátku do konce, pro tyhle dresy se rvou a dělají všechno proto, aby vítězili. Fotbal je ale i o hlavě, a když prohrajete takhle, vypadá to, jako by bylo všechno úplně špatně. Ve čtvrtek budou hráči zase zpátky a zase se budou rvát. Chápu, proč to fanoušci žádají, ale naprosto souhlasím s rozhodnutím kabiny.
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Během reprezentační přestávky sportovní ředitel Tomáš Rosický zmínil, že týmu chybí vítězná mentalita. Spolu probíráte všechno. Kdy jste na to přišli a neměla přijít reakce už v létě?
To je široká otázka. Nemyslím si, že je zrovna teď vhodné mluvit o létě. I Tomáš tam zároveň řekl, že je s novými hráči spokojený, s jejich přístupem a tak dále. Je ale jasné, že v takovém klubu zkrátka musíte vyhrávat, a je správné se ptát i na to, zda nám něco takového nechybí. Určitá zkušenost v zápasech, která je nepřenositelná. Hlavně bychom se měli omluvit fanouškům, kteří přišli, a my je neodměnili výhrou.
Nedaří se ani dřívějším tahounům jako Mercado či Alcócer. Proto jste je střídal?
Musíme zjistit, co s nimi je, protože se jim nedaří tak jako v úvodu sezony. Pro Mercada to byl podprůměrný výkon, zatímco Alcócer se na levé straně snažil. Přesto když se podíváte na čísla, dal jen gól proti Lilleströmu. Musí fungovat všichni naráz, na mně poté je, abychom našli nové cesty, aby hráči podávali odpovídající výkony.
Jak to vypadá s návraty kapitána Adama Karabce a Huga Sochůrka?
U Karabce to bude složité, protože byl mimo docela dlouho, na trávník naskočil s individuálním koučem a nebyl ještě s týmem, takže by to byl velký risk. Musíme s ním a Matějem Rynešem ještě vyčkat. A Hugo je ještě nemocný, stejně jako Santi Eneme, u nich dvou čekáme, že se k nám vrátí příští víkend.
Jak důležitou spojkou mezi týmem a vámi je Adam Karabec, přestože je zraněný?
Je velice důležitý pro nás všechny. Je jedním z těch, kteří zažili Spartu v dobrých i špatných časech, takže má mnoho zkušeností i s fanoušky. Je to velká ztráta, že se zranil, ale nadále se snaží brát na sebe zodpovědnost jako kapitán a pracuje s ostatními. Hodně za ty dva roky dospěl. Jako kapitán je skvělý, ale zároveň se těšíme, až se brzy vrátí i na trávník.