Už brzy možná se jejich přání vyplní: Sparta totiž večer po nedělním krachu oznámila, že na pondělí mimořádně svolala klubové představenstvo.
Bude hledat nového trenéra? A ustojí bídu posledních měsíců sportovní ředitel Tomáš Rosický, který Priskeho před pár dny podpořil?
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„Velmi špatný výsledek, ale ještě horší výkon,“ uznal rozrušený dánský kouč. Kapitán Vydra pak jen pokrčil rameny: „Tohle bylo hrozně málo.“
Sparta týdny bojuje sama se sebou a také s částí vlastního publika. Od začátku října má jen dvě ligové výhry, na Letné prohrála potřetí v řadě a prožívá jeden z nejhorších ročníků v samostatné historii. V polovině základní části posbírala pouze 24 bodů a na čelo jich ztrácí už 13.
Průšvih!
Vždyť hůř bylo jen na podzim 2005, kdy měla Sparta 17 bodů, vyhodila hvězdného Poborského, pak i trenéra Hřebíka a choulila se na dvanáctém místě až za Příbramí nebo Jihlavou. Že je teď v tabulce čtvrtá, pro ni vzhledem k dlouhodobým ambicím nemůže být polehčující okolnost. „Fanoušci jsou nespokojení stejně jako my. Jsme Sparta a musíme vyhrávat každý zápas,“ přesvědčoval Vydra. Ale kolikrát jste už podobná slova slyšeli?
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My chceme Spartu! Těžkooděnci na Letné, kotel dlouho mlčel, pak urážel vedení
V týdnu před zápasem klub zveřejnil video, na kterém se hráči i trenér snažili nespokojené fanoušky obměkčit. Konejšivým tónem žádali o podporu. Hlavní vzkaz? „Víme, že vám neděláme radost, ale potřebujeme vás.“
Na příměří to ale v neděli na Letné nevypadalo. Především drsňáci z kotle dali dost jasně najevo, že jim dochází trpělivost. Jen co jejich oblíbenci napochodovali na hřiště, ti, kteří se scházejí v kotli za bránou, demonstrativně začali místa opouštět. Až na vyvýšené lávce pro novináře bylo slyšet přesvědčování: „Všichni pryč, sakra!“
A ti, co nestihli z tribuny odejít, se alespoň k domácím fotbalistům otočili zády. Po 12 minutách naběhli fandové zpět do kotle se světlicemi a pokřikem: „My chceme Spartu!“
Jenže ta se opět nedostavila.
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Byly to trudné oslavy 133 let od založení klubu. Tichý protest nejhlasitějších stoupenců jen dokládal, že se nenachází v radostných časech. Sportovní ředitel Tomáš Rosický se sice v reprezentační přestávce postavil za trenéra Priskeho, ale zároveň řekl, že současný sparťanský tým nemá vítěznou mentalitu. Klub navíc za minulou sezonu vykázal ztrátu 127 milionů. Přestal dodávat české reprezentanty. A strádá i výsledkově.
Proti Liberci sice vedl po Brunesově pohotové hlavičce, ale ani na moment jste z malátného a nesebevědomého výkonu neměli dojem, že mají sparťané dění na hřišti pod kontrolou.
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Stejně jako při posledním šlágru v Plzni inkasovali v nastavení první půle po neubráněném rohu soupeře. A krátce po přestávce potrestal faul Suchomela na Hodouše v pokutovém území proměněnou penaltou dvougólový Mašek. Když se Slovan po chvíli trefil i potřetí, náhradník Lexa udělal salto vzad před libereckým kotlem, který provokativně spustil: „Dejte jim bůra!“
Z ostatních tribun se ozýval jen pískot a opakované skandování: „Bojujte za Spartu.“
Zkrátka trapas, potupa a další prohloubení krize pod dánským spasitelem Priskem, kterého kdysi ti stejní fandové na Letné vzývali. S roční přestávkou slouží ve Spartě čtvrtou sezonu. A s rudou družinou ještě neprožil bodově bídnějších úvodních 15 kol. Jen pro srovnání: kritizovaný krajan Friis byl předloni v polovině ligy na 29 bodech. Italský omyl Stramaccioni s nesourodou mezinárodní kabinou zvládl za 15 podzimních kol v roce 2017 uhrát 25 bodů – přitom stále o bod víc než současná Priskeho parta.
Trápení Sparty zvýrazňují rivalové ze Slavie, kteří pádí k ligovému hattricku. V sobotu s přehledem zvítězili v Olomouci 2:0. V první polovině základní části neprohráli, ligu před druhým Libercem vedou o luxusních osm bodů, v tabulce pak následuje překvapení z Mladé Boleslavi a až za ním rozložená Sparta.
Na Letné se přitom spíš než o body a titul hraje o důvěru vlastních fanoušků. A i tenhle boj slavný klub na celé čáře projíždí.
Bude pokračovat bez Priskeho?