„My chceme Spartu, my chceme Spartu!“ ozývalo se pak směrem od nejaktivnějších fanoušků, zazněly i vulgární pokřiky namířené proti klubovému vedení.
Což se cyklicky opakovalo víc a víc, jak domácí ve druhé půli inkasovali ještě podruhé a potřetí. To už nepískal jen kotel, ale celý stadion.
S blížícím se koncem kotelníci postupně složili svou vlajku a přestali fandit úplně, jako by se chystali vtrhnout na trávník. Pod hlavní tribunou se pak začali shromažďovat těžkooděnci, na které aktivní fans pokřikovali „ACAB!“.
Hráči na děkovačku mířili za stálého pískotu a poslouchali: „Co je, co je, co je?“ Příznivci v kotli seděli na mantinelu, jako by se chystali za hráči skočit, nakonec však zůstali v sektoru. Mezi hráči byl i nadále zraněný kapitán Adam Karabec. „Priske ven, Priske ven,“ znělo z ochozů.
Sparťané mezitím stáli pod jižní tribunou jako opaření a jen poslouchali. Obě strany jako by vyčkávaly, kdo zavelí k dalšímu kroku. „Sundejte dresy, sundejte dresy!“
Karabec ve světlé mikině poté zamířil k jádru fanoušků, načež zavelel k odchodu a společně s ostatními tribunám zatleskali.
Ne, tohle pro Spartu nejsou snadné časy. Vztahy s fanoušky kalí rozpačité výsledky i různá prohlášení, která se se špatnou náladou na tribunách vrací jako bumerang vyslaný pořádným švihem.
I proto se část sparťanů rozhodla už v průběhu týdne úvod zápasu bojkotovat a nefandit.
„Vyjadřujeme nespokojenost se sportovní kondicí a dlouhodobou sportovní výkonností i směřováním milované Sparty. Ta je definována vítězstvími a tituly. Za posledních 12 let máme 2. Současný stav nejen A-týmu je žalostný a nám to není jedno,“ napsalo na webových stránkách fanouškovské uskupení Sparta Forever, k němuž se záhy přidali i zástupci kotle.
Proto se tam, kde obvykle bývá početné zastoupení těch nejaktivnějších fanoušků, chvíli před zápasem vytvořila pořádně výmluvná díra. Příznivci v černém oblečení se ke hráčům otočili zády a odcházeli po přeplněných schodištích pryč.
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Ještě předtím zhlédli předzápasovou show věnovanou 133. klubovému výročí, po níž houfně aplaudovali členům sparťanské dvorany slávy, například Horstu Sieglovi, Jiřímu Novotnému, Petru Koubovi či čerstvému přírůstku do řad legend, Costovi Nhamoinesu ze Zimbabwe. Ten ostatně před kotel vyrazil, aby fanoušky povzbudil.
Pískot si poté od kotle vysloužil generální ředitel Tomáš Křivda, jenž členy na prostředku trávníku vítal.
Ve dvanácté minutě rozvinuly ostatní sektory s příchodem světlic i kartoniádu s historickým klubovým znakem, ale oslava narozenin měla hořkou příchuť. Na jedné straně se oslavovala minulost, na té druhé se plivalo na přítomnost.
A když už to po Brunesově vstřelené brance konečně vypadalo, že Letná získává sílu, velmi špatná druhá půle veškeré snahy opět pohřbila.
Nakonec na Letnou dorazilo přes šestnáct tisíc lidí, tedy víc, než naznačovala čísla volných vstupenek pár dnů nazpět. Na čtvrteční duel Evropské ligy s Alkmaarem jich stále zbývá kolem sedmi tisíc, což na Spartě dlouho nezažili.
I proto klub vyrukoval s prodloužením slevy pro permanentkáře a všem, kteří si ještě lístek na nizozemského soupeře pořídí, věnuje padesátiprocentní slevu na poslední pohárové utkání proti Rennes v lednu.
„Silní jsme jen tehdy, když jsme všichni společně,“ připomínají sparťané v klipu. Což v neděli večer na tribunách neplatilo.