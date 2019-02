Sparta ukázala studii, jak by mohla vypadat část stadionu na Letné

V minulých dnech se na veřejnost dostala vizualizace jižní tribuny. Snímky jsou součástí studie společnosti Pelčák a Partner Architekti.

Z pohledu z ulice Milady Horákové má stavba celkem šest pater, uvnitř se počítá s prostory pro potřeby klubu i komerční využití.

V přízemí by mohly být obchody a samozřejmě brány do hlediště.

„Vedení Sparty dlouhodobě uvažuje nad rozvojem Generali Areny a přebudováním některých částí stadionu, které by mělo navázat na rekonstrukci hlavní tribuny. Představenstvo proto zadalo vypracování studie přestavby jižní tribuny,“ oznámil klub na svém webu.

„Důležitým aspektem uvažované rekonstrukce by byl fakt, že by klub posílil po ekonomické stránce i jinou cestou, než je finanční podpora ze strany majitele. Všechny příjmy z případných pronájmů prostor a dalšího komerčního využití by plynuly do rozpočtu. Tyto příjmy by pak měly pozitivní dopad na hospodaření klubu také z pohledu Financial Fair Play.“

Hlavní tribuna prošla rozsáhlou rekonstrukcí před čtyřmi lety, jižní tribuna naposled při celkové přestavbě Letné v roce 1994.

Proto klubové vedení zadalo požadavky na renovaci, zároveň chce zlepšit komfort pro fanoušky a celkově zázemí v ochozech, jako jsou toalety a stánky s občerstvením.

„Chceme tam mít síň slávy, která aktuálně Spartě chybí, a vytvořit další prostory pro klub, jeho zaměstnance a další firmy, které se Spartou blízce spolupracují,“ poznamenal klub.

Uvažovanou variantou rekonstrukce je také snížení úrovně hřiště a vybudování nové první řady v ochozech všech čtyř tribun kolem hřiště. Tímto krokem by se snížila hrací plocha přibližně o metr.

„Klub také ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 dlouhodobě hledá řešení budoucnosti celé oblasti Letná, jíž jsou Sparta a její stadion historickou součástí.“ Sparta své domácí zápasy na Letné hraje víc než 100 let.

Kromě rekonstrukce celé jedné části stadionu Sparta řeší i další inovace jako jsou nové velkoplošné obrazovky, ozvučení a osvětlení.