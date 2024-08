Kuchta odcestoval do Dánska. Jedná o přestupu do Midtjyllandu

Chybí mu herní vytížení a dlouhodobě se netají tím, že by si ještě rád vyzkoušel zahraniční angažmá. Podle informací iDNES.cz je sparťanský útočník Jan Kuchta blízko přestupu do fotbalového Midtjyllandu. V klubu podstupuje zdravotní prohlídku a vyjednává o smlouvě. Transfer by mohl být dokončen o víkendu.