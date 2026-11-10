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KOMENTÁŘ: Sparta v rozporu. Priskeho setrvání by obžalovalo Rosického práci

Jan Daněk
David Čermák
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Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Pardubicím | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Když stoper Mbe Soh schytal ránu míčem do slabin, on emotivně křičel, ať se zvedá a zapomene na ošetření. V závěru energickými gesty hecoval tým. Vytrvale se hádal se čtvrtým rozhodčím Machálkem. A když mu v nastavení druhé půle ukázal hlavní sudí Starý žlutou kartu za protesty, gestem mu naznačoval: Tak mi ji pojď ukázat zblízka! Bylo zjevné, že Brianovi Priskemu, trenérovi fotbalové Sparty, nedělní remíza 1:1 v Plzni nestačí.

Chtěl vyhrát.

Nebo musel vyhrát?

„Ne, žádné ultimátum jsem neměl,“ kroutil hlavou na pozápasové tiskovce.

Jenže strádání Sparty pokračuje.

Stejně jako debaty o Priskeho budoucnosti.

Hrdý klub je zase jednou na rozcestí. V evidentní výsledkové krizi a taky ve velkém rozporu.

Pokud sportovní úsek v čele s Tomášem Rosickým dánského kouče podrží, obžaluje sám sebe.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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