Když stoper Mbe Soh schytal ránu míčem do slabin, on emotivně křičel, ať se zvedá a zapomene na ošetření. V závěru energickými gesty hecoval tým. Vytrvale se hádal se čtvrtým rozhodčím Machálkem. A když mu v nastavení druhé půle ukázal hlavní sudí Starý žlutou kartu za protesty, gestem mu naznačoval: Tak mi ji pojď ukázat zblízka! Bylo zjevné, že Brianovi Priskemu, trenérovi fotbalové Sparty, nedělní remíza 1:1 v Plzni nestačí.
Chtěl vyhrát.
Nebo musel vyhrát?
„Ne, žádné ultimátum jsem neměl,“ kroutil hlavou na pozápasové tiskovce.
Jenže strádání Sparty pokračuje.
Stejně jako debaty o Priskeho budoucnosti.
Hrdý klub je zase jednou na rozcestí. V evidentní výsledkové krizi a taky ve velkém rozporu.
Pokud sportovní úsek v čele s Tomášem Rosickým dánského kouče podrží, obžaluje sám sebe.