Spartu trápila koncovka, ale jinak? Po půli dominance, chválil asistent

Tečovaný pokus Plavšiče na břevně, slibná šance nováčka Kozáka taky gól nepřinesla, Moberg Karlsson se v nadějné pozici nedostal k balonu...

„Myslím, že jsme nehráli špatně. Škoda, že jsme dostali gól a že jsme žádný nedali. Trápí nás koncovka, chybí nám góly,“ řekl pro klubovou televizi sparťanský záložník Martin Frýdek.

Jílkův asistent Saňák fotbalistova slova potvrdil, hodnocení výkonu nicméně rozdělil: podle něj se třetímu mužstvu uplynulé sezony vedlo lépe po změně stran.

„V první půli se nám totiž tolik nedařilo na útočné polovině, málo jsme to doplňovali především křídelními hráči,“ konstatoval.

Zatímco před přestávkou Sparta testovala variantu 4-3-3 s Karlssonem a Plavšičem na křídlech, ve druhém poločase přešla na obvyklejší rozestavení (4-1-4-1) a nasadila ofenzivní opory Kangu, Hložka a Kozáka.

„Ve druhém poločase to byl dominantní výkon. Bohužel soupeř nám utekl do jednoho brejku a proměnil ho. Mrzí to, ale na druhou stranu naše hra po přestávce potvrzuje cestu, kterou jsme si nastavili,“ prohlásil Saňák.