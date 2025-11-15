Chance Liga 2025/2026

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

  7:30
Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V pražských Holešovicích totiž odhalila jeho mural neboli nástěnnou malbu.

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích. | foto: AC Sparta Praha

„Cílem projektu je ukázat, že Sparta není jen fotbalový klub, ale také kulturní a společenský fenomén, který do života města přináší energii, hrdost a inspiraci,“ stojí v prohlášení.

Malba se nachází na fasádě bytového domu U Městských domů 1556/13, kousek od Ortenova náměstí, kam přímo z Letné jezdí tramvajové linky 1 nebo 25.

„Sparta patří do Prahy – a Praha patří ke Spartě. Chceme, aby to bylo vidět i mimo stadion. Mural je způsob, jak přenést naši historii a hodnoty mezi ty, kteří třeba ani nejsou fotbaloví fanoušci,“ řekl Kamil Veselý, ředitel marketingové komunikace.

Jedná se o první sparťanský mural ve veřejném prostoru. A proč si na úvod vybrala zrovna „Káďu“ Peška?

Předně je to jedna z největších legend klubové historie. Ikona železné Sparty, jehož svého času obdivovala celá Evropa. Muž, jehož jméno nese protilehlá tribuna letenského stadionu.

„Rozhodli jsme se začít osobností, která vystihuje ducha Sparty. Káďa byl hráč, který tvořil základ slavné éry našeho klubu a zároveň zosobňuje hodnoty, které jsou pro Spartu nadčasové,“ vysvětlil Veselý.

Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu

Těch důvodů byste ale našli víc. V úvodu padlo, že nedávno, konkrétně v září, uplynulo 130 let od jeho narození a také 55 od úmrtí. Navíc, na konci aktuální sezony 2025/2026 to bude přesně 100 od jeho prvního mistrovského titulu ve Spartě. Ty nakonec získal tři.

Mimochodem, zajímavostí je, že součástí malby je i úryvek z písně věnované Káďovi, která se kdysi hrála v Lidovém divadle Uranie jen o několik set metrů dál.

„Dneska hraje Káďa, zlatovlasá primadona...“ a tak dále.

Mural zabírá plochu zhruba 220 m2 a na jeho tvorbu se spotřebovalo zhruba 75 kilo barvy a 110 sprejů. Stojí za ním studio Rivus.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionu korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

