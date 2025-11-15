„Cílem projektu je ukázat, že Sparta není jen fotbalový klub, ale také kulturní a společenský fenomén, který do života města přináší energii, hrdost a inspiraci,“ stojí v prohlášení.
Malba se nachází na fasádě bytového domu U Městských domů 1556/13, kousek od Ortenova náměstí, kam přímo z Letné jezdí tramvajové linky 1 nebo 25.
„Sparta patří do Prahy – a Praha patří ke Spartě. Chceme, aby to bylo vidět i mimo stadion. Mural je způsob, jak přenést naši historii a hodnoty mezi ty, kteří třeba ani nejsou fotbaloví fanoušci,“ řekl Kamil Veselý, ředitel marketingové komunikace.
Jedná se o první sparťanský mural ve veřejném prostoru. A proč si na úvod vybrala zrovna „Káďu“ Peška?
Předně je to jedna z největších legend klubové historie. Ikona železné Sparty, jehož svého času obdivovala celá Evropa. Muž, jehož jméno nese protilehlá tribuna letenského stadionu.
„Rozhodli jsme se začít osobností, která vystihuje ducha Sparty. Káďa byl hráč, který tvořil základ slavné éry našeho klubu a zároveň zosobňuje hodnoty, které jsou pro Spartu nadčasové,“ vysvětlil Veselý.
|
Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu
Těch důvodů byste ale našli víc. V úvodu padlo, že nedávno, konkrétně v září, uplynulo 130 let od jeho narození a také 55 od úmrtí. Navíc, na konci aktuální sezony 2025/2026 to bude přesně 100 od jeho prvního mistrovského titulu ve Spartě. Ty nakonec získal tři.
Mimochodem, zajímavostí je, že součástí malby je i úryvek z písně věnované Káďovi, která se kdysi hrála v Lidovém divadle Uranie jen o několik set metrů dál.
„Dneska hraje Káďa, zlatovlasá primadona...“ a tak dále.
Mural zabírá plochu zhruba 220 m2 a na jeho tvorbu se spotřebovalo zhruba 75 kilo barvy a 110 sprejů. Stojí za ním studio Rivus.