Proč je Sparta křehká? Proč si neumí koupit lepší fotbalisty?

Jen jedinkrát v samostatné historii ligy měla horší vstup do sezony. „Jen hlupáci chyby opakují a my je děláme dál,“ trefně popsal trenér Václav Jílek.

Spartě to pořád nejde a nejde. Nic se nezlepšilo ani pod Jílkem, který pomalu přestává skrývat, jak je z toho průběhu kyselý. Po nedělním krachu 1:3 v Liberci opakovaně zvýšil hlas.

Před novináři v tiskovém sále chvílemi skoro křičel. Ne když mluvil o rozhodčích, kteří trapnými chybami zdevalvovali hit kola, nýbrž při hodnocení sparťanského výkonu.

Kouč už se ani neschovává za diplomatická vyjádření, tentokrát hráče jmenovitě zkritizoval. Odnesli to stopeři Hancko s Radakovičem a vlastně i zbytek kádru, protože Jílek prohlásil: „Taky bych chtěl, aby Sparta byla dominantní, kreativní, ale nemůžeme si lhát. My nemáme o třídu lepší hráče než Liberec, tak to prostě není!“

Ale jak je to možné?

Jak je možné, že Sparta, která kupuje borce za desítky milionů, nemá o třídu kvalitnější kádr než Liberec, který ho každý rok zbourá a za pár kaček vytváří nový?

Sparta, byť se pořád tváří jako suverén, je příliš křehká a zranitelná. Ani s nástupem nového kouče se nic moc nezměnilo.

Na jednu stranu je chvályhodné, že se Jílek nebojí rázně sáhnout do sestavy a klidně vrátí do hry dříve odepsaného záložníka Mandjecka, ovšem sedm ligových kol už je dost dlouhá doba na to, aby Sparta ukázala zlepšení. Mužstvo zkratuje dál, dokonce čím dál víc.

Když už někdo zavelí, je to buď ofenzivní záložník Hložek, kterému je teprve sedmnáct, nebo nevyzpytatelný špílmachr Kanga. A to je málo, velmi málo. Těžko se divit fanouškům, kteří podrážděně skandují: „My chceme Spartu!“

Sparta, na kterou se poslední roky dívají, se jim pranic nezamlouvá. Doma ještě jakžtakž drží, venku to však bývá tryzna. Vždyť na hřišti soupeře vyhrála naposledy 27. dubna v Opavě.

Když pomineme, jak neefektivní je zatím reprezentační útočník Kozák, pak nejvíc k vzteku je obrana. Konkrétně stoperská dvojice, jejíž složení se protočilo už pětkrát! Lhostejno, jestli hraje Radakovič, Štetina, Kaya, Costa nebo Hancko, vždycky se najde rozsáhlý prostor na přehmat. O trapném a hlavně opakovaném selhání v neděli v Liberci už byla řeč. „Když nezměníme myšlení, nemůžeme se posunout,“ tvrdí trenér Jílek.

Trenérských i strategických pokusů už Sparta udělala spoustu, přesto za posledních devět sezon získala jen jeden jediný titul.

A ani letos to na slavení nevypadá.