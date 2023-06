Na úvod přípravy porážka, Sparta dostala od Jihlavy dva góly

Spartě chyběli kapitán Krejčí, Kuchta nebo Sadílek, kteří po reprezentačních povinnostech mají dovolenou.

Dánský trenér Priske nasadil do obou poločasů rozdílné sestavy, dal šanci navrátilcům z hostování i mladíkům.

„Trénují s námi už dva týdny. A protože spousta hráčů má ještě dovolenou, je to pro ně skvělá příležitost, aby se předvedli a ukázali, co umějí. Těší nás, že do zápasu jdou s obrovskou chutí,“ uvedl dánský asistent Lars Friis.

První dějství odehrál například útočník Čvančara, který závěr minulé sezony vynechal kvůli zranění. Do druhé půle zasáhli z nových posil gólman Surovčík a záložník Ševčík, další letní akvizice Birmančevič nenastoupil vůbec.

„Je v tréninku, ale ještě není stoprocentně připravený,“ řekl Friis. „Ševčík byl skvělý, je fajn vidět ho na hřišti mezi ostatními. Musí si ještě zvyknout na náš styl, který je odlišný od toho, co zažíval předtím. Ale určitě to zvládne.“

Jihlava se dostala do vedení v 77. minutě, kdy Araujo-Wilson využil špatné rozehrávky Surovčíka a zakončil do prázdné branky. Vzápětí srovnal střelou z dálky k tyči senegalský záložník Cissé, jenže Fila o několik minut později vystřelil Vysočině nečekanou výhru.

„Byl to stále jen první test, samozřejmě s výsledkem nejsme spokojení, ale důležité je, že se nám nikdo nezranil. Chtěli jsme hlavně udržet herní tempo v nohách, abychom nezakrněli,“ dodal asistent.

Spartu od 5. července čeká soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Během něj se utká s Dinamem Záhřeb, na který může narazit i v předkole Ligy mistrů, srbským celkem Čukarički a bruselským Anderlechtem.