Návrat po deseti měsících. Trénuju naplno a cítím se skvěle, říká sparťan Pešek

„Byl jsem hlavně šťastný, že jsem mohl nastoupit po takové době. Těšil jsem se, ale zároveň byl trochu nervózní,“ přiznal.

Do několika šancí dostal nejen sebe, ale také své spoluhráče, přesto vyloženou gólovku neměl. Nastoupil až ve druhém poločase, který odehrál nezvykle na hrotu společně s novou posilou Michalem Ševčíkem.

„Když si vepředu vezme balon, tak má pořád hlavu nahoře, což mě nutí do náběhů za obranu. Přesně to mám nejradši, hrálo se mi s ním skvěle,“ hodnotil Pešek.

Co je v hlavě hráče, který se vrací na trávník po tak dlouhé době?

Nachystaný už jsem byl delší dobu, ale ještě jsme tomu dávali čas. Takže vyloženě strach v pohybu jsem neměl žádný. Samozřejmě trénink není zápas, to je úplně něco jiného. Každý proti vám jde na sto procent a na to si hlavu přichystat musíte. Nakonec jsem rád, že jsem vydržel.

Kolik zápasů ještě budete potřebovat, než se dostanete do tempa?

Teď už to bude krátká doba. Dost věcí děláme na tréninku, což pak stačí přenést do utkání. Já musím být akorát nachystaný v hlavě, že podám stoprocentní výkon a pomůžu týmu.

Jak vaše tělo zvládá veškerou zátěž?

Musím říct, že velice dobře. Cítím se nejlépe za celou kariéru. Tréninkové dávky zatím zvládám bez obtíží a je mi skvěle.

Ve Spartě je momentálně velká konkurence, není pro navrátilce letní příprava moc krátká, aby se prosadil?

Určitě. Tým udělal v tréninku velký progres, kluci se zlepšili, což je pro mě meta, na kterou se postupně chci také dostat. Přiblížit se formě, ve které jsem býval a pomoct Spartě.

Do sestavy se podívala spousta mladíků, jak se vám s nimi hrálo?

Kluci jsou moc šikovní a talentovaní, proto jsou tady. Musejí se ale učit každý zápas, postupně si zvykají na dávky, které dostáváme. Jsou to náročné jednotky, které pak mají v nohách, ale oni jsou dobří a zvládnou to.

Měli jste hodně šancí, tyčky... Nemrzí vás trochu výsledek?

Vždyť jste to viděli sami... Stačilo trefit bránu a gólů by padlo víc. Škoda spálených šancí, musíme na tom zapracovat.

Momentka z přípravného fotbalového utkání mezi Spartou a Jihlavou.

Vnímal jste podporu fanoušků? Odhadem se jich sem na Strahov přišly podívat asi dva tisíce...

Než jsme šli do druhé půle, tak jsme viděli, jak se tribuna plní a udělalo nám to radost. Snad to bude podobně pokračovat a my divákům budeme také dávat důvod k radosti, třeba s nějakým úspěchem v sezoně.

Věnujete se na tréninku herním situacím, nebo pořád nabíráte kondici?

Zatím nabíráme fyzičku, ale postupně přibíráme i herní prvky, aby hlavně mladíci věděli, co se po nich chce. Takové věci se musejí zažít delší dobu, takže je do nich trenéři musejí dávat brzy.

Jak se těšíte na soustředění do Rakouska? Čekají vás silní soupeři, například Anderlecht nebo Dinamo Záhřeb.

Budou to velké zkoušky a těžcí protivníci. My se musíme nachystat co nejlépe, takže to pro nás budou skvělé testy. Věřím, že se připravíme dobře, vyhnou se nám zranění a zažijeme opět úspěšnou sezonu.