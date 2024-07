Cítím, že se můžu hodně naučit. Askou o nabídce Sparty, zázemí i svých ambicích

Když ho Sparta v červnu oslovila, ještě se ve Švédsku připravoval na druhou část sezony. „Ani jsem o žádných nabídkách nepřemýšlel,“ líčil.

Jenže tu sparťanskou, která přišla hned v červnu po odchodu Briana Priskeho do Feyenoordu, odmítnout nemohl. A tak bylo za chvíli hotovo.

„Šlo to rychle. Když jsem se o zájmu dozvěděl, byl jsem opravdu pyšný a nadšený. Hned mi bylo jasné, že práce s talentovanými lidmi mi může hodně dát. Klub je dobře nastavený a má skvělé výsledky. Je to šance hrát o tituly a v Evropě se měřit s těmi nejlepšími,“ zasnil se Askou.

A o čem sparťanský asistent ještě mluvil?

O klubovém zázemí: „Přicházím do velkého týmu, který se v posledních letech hodně rozvinul. Hlavně Lars s Brianem na něm zanechali opravdu velkou stopu. Mají tu fantastické předpoklady, zázemí i fanoušky a zkušené vedení společně s trenéry. Nebylo už víc dalších políček, které bych si při výběru mohl odškrtnout s tím, že jde o opravdu zajímavý krok.“

O překvapivé nabídce, která se neodmítá: „Vzal jsem si ještě trochu dovolené a doufal jsem, že v Göteborgu uděláme další krok v rámci našeho dlouhodobého projektu, kterým je návrat klubu do nejvyšších ligových pater. Jenže v téhle branži se příležitosti objevují rychle. Někdy to trvá trochu déle, jindy jde všechno bleskově. Když se objeví nabídka, kterou nemůžete odmítnout, musíte být připraveni si jí rychle všimnout a pohnout se z místa, a to se do jisté míry stalo. Nemohl jsem odmítnout.“

O prvních okamžicích ve Spartě: „Byly opravdu velmi pozitivní a těším se, až Larse poznám ještě blíž. Potvrdilo se mi, že to bylo správné rozhodnutí, a těším se na to, co mi přinesou další roky, co se týče zkušeností a učení. Musím se přizpůsobit práci ve velkém kolektivu se spoustou článků, což je trochu jiné, než jsem byl dříve zvyklý.“

O tom, zda do klubu přichází s ambicí stát se jednou hlavním trenérem: „Hlavně nesmíte příliš spekulovat. Důležité je, že pro mě nabídka byla vzrušující i přesto, že šlo o jinou roli. A že je na ní mnoho vzrušujícího! Pod Larsem se můžu rozvíjet. Navíc v téhle branži nikdy nevíte, co se může stát. Zkrátka víte, že se pořád něco děje a příležitosti přicházejí. Ale jít do toho s tím, že bych hned spekuloval, co bude dál, to opravdu ne.“

O švédském rozloučení: „Pořádně to v tu chvíli ani nedokážete všechno vnímat a strávit, protože jakmile přijde něco nového, věnujete tomu veškerou energii. Neměl jsem moc času na loučení, ale i přesto jsem zažil hezkou rozlučku se všemi i po tom náročném roce. Prošli jsme si dobrými i špatnými momenty a byla to super zkušenost v historickém klubu, který má ve Švédsku velká očekávání a hodně pozornosti.“