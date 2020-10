Přeruší Jablonec vítěznou sérii Sparty? My budeme lepší, věří Loučka

Sparťané zatím porazili Brno, Olomouc, Karvinou, Zlín i Příbram a vládnou nejvyšší soutěži. Jablonečtí, kteří dosud nasbírali deset bodů a v tabulce jim po pěti kolech patřilo 5. místo, se budou snažit vítěznou sérii Sparty utnout.

Sparta vs. Jablonec Online reportáž v sobotu od 19 hodin

„Bude to určitě náročný zápas. Sparta pět zápasů v řadě vyhrála a v lize je jediná bez ztráty. Od začátku ročníku hraje dobře, střílí hodně branek, takže nás čeká těžký soupeř,“ tuší jablonecký trenér Petr Rada, který Spartu vedl v deseti zápasech na jaře roku 2017.

„Poslední dva zápasy jsme tam neodehráli moc dobře, teď k tomu budeme chtít od začátku přistoupit jinak. Každý zápas je jiný a jedeme tam s tím, že chceme bodovat,“ velí Petr Rada, jehož tým v minulém kole pokořil doma Opavu jasně 4:1.

„Naše hra nebyla v posledních dvou zápasech ideální, to si nebudeme nic nalhávat. Ale body jsme získali a teď to musíme zmobilizovat, abychom se vrátili do herní pohody z prvních kol, abychom vyhráli domácí zápas s Jabloncem a do reprezentační pauzy se nám šlo dobře,“ přeje si asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

„Jablonec má velmi dobrého trenéra, pana Radu, který svůj tým určitě vyhecuje a dobře připraví na tohle utkání. Čeká nás silný soupeř s Hübschou (Hübschmanem) jako kapitánem, velkou osobností. Budou nás honit a hrát dobrý fotbal, ale my budeme lepší a vyhrajeme,“ tvrdí Loučka, jenž ve své fotbalové kariéře odehrál v dresu Jablonce celkem 239 prvoligových zápasů a byl i dlouholetým kapitánem týmu.