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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Sparta - Jablonec, za domácí Suchomel či Sochůrek, na hrotu Brunes

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Sledujeme online   17:07

Jablonecký útočník Jan Chramosta se snaží zpracovat míč před Emmanuelem Uchennou ze Sparty. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Sparťanští fotbalisté po dvou porážkách za sebou potřebují nutně zabrat, aby v průběžném pořadí neklesli do skupiny o záchranu. V osmém kole první ligy hostí pátý Jablonec, duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Sparťanský kouč Brian Priske nasadil sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Sochůrek, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Proti středečnímu poháru na Viktorii Žižkov udělal osm změn, své místo uhájili jen Suchomel, Mbe Soh a Alcócer.

Sparta prožívá nejhorší start do sezony za posledních třicet let – zatím mají tři výhry a čtyři porážky.

Zvlášť bolestivá byla ta poslední domácí, v derby podlehla Slavii 0:3. Před týdnem všechny body nechala v Hradci (1:2).

Ve středu si trochu spravila náladu, když s náhradníky v sestavě postoupila do osmifinále poháru přes druholigovou Viktorii Žižkov (5:0).

Jablonec v minulém kole prohrál doma s Libercem (1:2), ale v týdnu v dohrávce porazil Ostravu 3:0. V minulé sezoně sice na Letné dvakrát prohrál, ale na konci předminulého ročníku tam zvítězil 3:1.

Chance Liga 2026/2027
12. 9. 2026 18:00
Sparta : Jablonec
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
6. FK JablonecJablonec 7 4 1 2 10:6 13
7. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
13. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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