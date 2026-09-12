ONLINE: Sparta - Jablonec, za domácí Suchomel či Sochůrek, na hrotu Brunes

Sparťanský kouč Brian Priske nasadil sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Sochůrek, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.
Proti středečnímu poháru na Viktorii Žižkov udělal osm změn, své místo uhájili jen Suchomel, Mbe Soh a Alcócer.
Sparta prožívá nejhorší start do sezony za posledních třicet let – zatím mají tři výhry a čtyři porážky.
Zvlášť bolestivá byla ta poslední domácí, v derby podlehla Slavii 0:3. Před týdnem všechny body nechala v Hradci (1:2).
Ve středu si trochu spravila náladu, když s náhradníky v sestavě postoupila do osmifinále poháru přes druholigovou Viktorii Žižkov (5:0).
Jablonec v minulém kole prohrál doma s Libercem (1:2), ale v týdnu v dohrávce porazil Ostravu 3:0. V minulé sezoně sice na Letné dvakrát prohrál, ale na konci předminulého ročníku tam zvítězil 3:1.