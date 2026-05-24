ONLINE: Sparta - Hradec Kr. 0:0, v základu Sochůrek i kapitán Haraslín

Ačkoli Sparta už od 3. kola nadstavby proti Plzni (0:0) nemůže svou druhou příčku vylepšit, ani si pohoršit, loučení se sezonou bylo s předstihem vyprodané.
I kvůli tomu se sparťané chtějí vděčným fanouškům odvděčit dobrým výkonem a vítězstvím.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Markovič – Martinec, Sörensen, Zelený – Sonne, Sochůrek, Kairinen, Mercado – Kuchta, Rrahmani, Haraslín.
Hradec Králové je překvapením soutěže, jako jediný porazil mistrovskou Slavii, dokonce dvakrát. V nadstavbě se vyšvihl na čtvrtou příčku a zajistil účast v pohárových předkolech.
P. Vízek - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čihák - D. Ludvíček, E. Fernandes Neto, O. Mihálik, D. Horák - Š. Ponikelský, M. Regža, A. Binar
D. Kerl, M. Ryneš, G. Kuol, M. Vojta, S. Mannsverk, A. Irving, A. Ševínský, S. Eneme, S. Zajac
M. Vágner, L. Čmelík, A. Zadražil, L. Kubr, J. Hodek, A. Umar, V. Zentrich