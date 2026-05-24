Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Hradec Kr. 0:0, v základu Sochůrek i kapitán Haraslín

Autor:
Sledujeme online   13:07aktualizováno  14:01
Sparťanští fotbalisté se s ročníkem, v němž nezískali žádnou trofej a v lize obsadí druhou příčku, rozloučí před vyprodaným hledištěm. Duel 5. kola proti Hradci Králové můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše Haraslína. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ačkoli Sparta už od 3. kola nadstavby proti Plzni (0:0) nemůže svou druhou příčku vylepšit, ani si pohoršit, loučení se sezonou bylo s předstihem vyprodané.

I kvůli tomu se sparťané chtějí vděčným fanouškům odvděčit dobrým výkonem a vítězstvím.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Markovič – Martinec, Sörensen, Zelený – Sonne, Sochůrek, Kairinen, Mercado – Kuchta, Rrahmani, Haraslín.

Hradec Králové je překvapením soutěže, jako jediný porazil mistrovskou Slavii, dokonce dvakrát. V nadstavbě se vyšvihl na čtvrtou příčku a zajistil účast v pohárových předkolech.

Chance Liga 2025/2026
24. 5. 2026 14:00
Zápas probíhá
Sparta : Hradec Kr. 0 : 0
()
Sestavy:
J. Surovčík - J. Martinec, A. Sörensen, J. Zelený - O. Sonne, H. Sochůrek, K. Kairinen, J. Mercado - A. Rrahmani, J. Kuchta, L. Haraslín
Sestavy:
P. Vízek - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čihák - D. Ludvíček, E. Fernandes Neto, O. Mihálik, D. Horák - Š. Ponikelský, M. Regža, A. Binar
Náhradníci:
D. Kerl, M. Ryneš, G. Kuol, M. Vojta, S. Mannsverk, A. Irving, A. Ševínský, S. Eneme, S. Zajac
Náhradníci:
M. Vágner, L. Čmelík, A. Zadražil, L. Kubr, J. Hodek, A. Umar, V. Zentrich
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

ONLINE: Jablonec - Liberec, souboj zklamaných, bude mít derby náboj?

Sledujeme online
Jablonecký záložník Sebastian Nebyla s míčem před Vojtěchem Stránským z Liberce

Jablonec pátý, Liberec šestý, oba bez pohárů. Podještědské derby v závěrečném kole nadstavby ztrácí náboj. Duel můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

24. května 2026  13:30

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

ONLINE: Sparta - Hradec Kr., v základu Sochůrek i kapitán Haraslín

Sledujeme online
Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

Sparťanští fotbalisté se s ročníkem, v němž nezískali žádnou trofej a v lize obsadí druhou příčku, rozloučí před vyprodaným hledištěm. Duel 5. kola proti Hradci Králové můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:07

ONLINE: Slavia - Plzeň, první se třetím, domácí s několika mladíky v sestavě

Sledujeme online
Igoh Ogbu ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté, už jistí šampioni, převezmou pohár pro mistra liga. A jistě ho nebudou chtít zvedat po porážce. Jejich závěrečné utkání sezony proti Viktorii Plzeň můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:04

Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se...

24. května 2026

Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a...

Rozhodčí zapískal do píšťalky a na tribunách propukla obrovská euforie. Fotbalový Prostějov se doslova na poslední chvíli zachránil v druhé lize. Část hráčů se začala radovat a pobíhat po hřišti,...

24. května 2026  9:07

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který...

24. května 2026  7:27

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň.

Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si...

23. května 2026  21:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.