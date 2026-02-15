Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Hradec Králové, vrací se Haraslín, v základu opět Kuol či Irving

Sparťanští fotbalisté v jarní části sezony ještě neztratili ani bod, udrží sérii i ve třetím utkání proti Hradci Králové? Duel 22. kola Chance ligy můžete od 18.30 sledovat v online reportáži.

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti sparťanskému útočníkovi Albionu Rrahmanimu v ligovém utkání. | foto: ČTK

Hradec Králové je s Karvinou a Pardubicemi jedním ze tří klubů, který v letošním ligovém ročníku sparťany porazil.

Letencý celeke proto touží po odvetě. Jarní část sezony začal dvěma přesvědčivými výhrami na Dukle a ve Zlíně, ale Hradec ho jistě prověří víc.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Vydra, Ševínský, Zelený – Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš – Kuol, Rrahmani, Haraslín. Jedinou změnou oproti utkání ve Zlíně je nasazení Haraslína místo Mercada, jenž zůstal na lavičce.

Sparta musí vyhrát, aby stáhla náskok Slavie na čele tabulky zpátky na pět bodů – její rival totiž v sobotu uspěl v Karviné (3:1).

Hradec minule zdolal Duklu (3:0), když se dvěma góly blýskl Vladimír Darida. Tým je těsně za elitní šestkou, do které by se rád probil.

Sestavy:
P. Vindahl - A. Ševínský, P. Vydra, J. Zelený - O. Sonne, K. Kairinen, A. Irving, M. Ryneš - G. Kuol, A. Rrahmani, L. Haraslín
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, J. Uhrinčať, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - A. Vlkanova, M. Regža, M. van Buren
Náhradníci:
F. Panák, J. Kuchta, J. Martinec, P. Kadeřábek, J. Surovčík, D. Kerl, M. Vojta, J. Mercado, S. Mannsverk, J. Grimaldo, H. Sochůrek
Náhradníci:
O. Mihálik, S. Dancák, V. Pilař, P. Vízek, M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr, J. Hodek, A. Binar
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

ONLINE: Sparta - Hradec Králové, vrací se Haraslín, v základu opět Kuol či Irving

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti sparťanskému útočníkovi Albionu...

Sparťanští fotbalisté v jarní části sezony ještě neztratili ani bod, udrží sérii i ve třetím utkání proti Hradci Králové? Duel 22. kola Chance ligy můžete od 18.30 sledovat v online reportáži.

15. února 2026  17:39

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, domácí bez střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Nepřehledná situace před pardubickou brankou, jablonecký Pantalon se drží ua...

Úspěšná série pardubických fotbalistů skončila, ve 22. kole Chance ligy je nachytal třetí Jablonec. Ač byl dlouho horším týmem, bránil se a při šancích soupeře měl mnohdy štěstí, tak v závěru dal dva...

15. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:57

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu na...

15. února 2026  10:10

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v...

15. února 2026

Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo

Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci.

Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže...

14. února 2026  22:03

