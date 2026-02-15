ONLINE: Sparta - Hradec Králové, vrací se Haraslín, v základu opět Kuol či Irving

Hradec Králové je s Karvinou a Pardubicemi jedním ze tří klubů, který v letošním ligovém ročníku sparťany porazil.
Letencý celeke proto touží po odvetě. Jarní část sezony začal dvěma přesvědčivými výhrami na Dukle a ve Zlíně, ale Hradec ho jistě prověří víc.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Vydra, Ševínský, Zelený – Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš – Kuol, Rrahmani, Haraslín. Jedinou změnou oproti utkání ve Zlíně je nasazení Haraslína místo Mercada, jenž zůstal na lavičce.
Sparta musí vyhrát, aby stáhla náskok Slavie na čele tabulky zpátky na pět bodů – její rival totiž v sobotu uspěl v Karviné (3:1).
Hradec minule zdolal Duklu (3:0), když se dvěma góly blýskl Vladimír Darida. Tým je těsně za elitní šestkou, do které by se rád probil.
P. Vindahl - A. Ševínský, P. Vydra, J. Zelený - O. Sonne, K. Kairinen, A. Irving, M. Ryneš - G. Kuol, A. Rrahmani, L. Haraslín
A. Zadražil - F. Čihák, J. Uhrinčať, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - A. Vlkanova, M. Regža, M. van Buren
F. Panák, J. Kuchta, J. Martinec, P. Kadeřábek, J. Surovčík, D. Kerl, M. Vojta, J. Mercado, S. Mannsverk, J. Grimaldo, H. Sochůrek