Sparta oznámila rekordní ztrátu, za sezonu byla v minusu 723 milionů

Výsledek hospodářské bilance za ročník 2017/2018 sena veřejnosti objevil už loni v prosinci, ale výše realizované ztráty obsahovala v té době pouze návrh usnesení valné hromady.

Následná řádná valná hromada společnosti pak auditované výsledky hospodaření za období od 1. července 2017 až do 30. června 2018 schválila.

„Hlavním faktorem, který ovlivnil negativní výsledek hospodaření, bylo záporné saldo z transferů ve výši 155 milionů korun. Další důvod pak představovalo překročení plánovaných nákladů spojených s výdaji na hráče a realizační týmy,“ uvedla Sparta.

Negativní ekonomický výsledek je spojen s angažmá italského trenéra Andrey Stramaccioniho a jeho realizačního týmu.

A pochopitelně s pořízením patnácti zahraničních hráčů v čele s Nico Stanciem, Talem Ben Chaimem, Semihem Kayou či Florinem Nitou. Jen za tyto hráče Sparta podle zákulisních informací zaplatila v přepočtu víc než čtvrt miliardy korun.

Přestupy směrem do klubu kompenzovaly jen odchody brankářů Martina Dúbravky do Newcastlu za 150 milionů korun a Tomáše Koubka do Rennes za přibližně polovinu.

Sparta plánovala, že v položce příchody-odchody vydělá sto milionů korun, ve skutečnosti byla v minusu 155 mlionů korun.

Sparta a ekonomika Hospodářská bilance za ročník 2017/2018, výběr z čísel Výdaje

Náklady na hráče a trenéry: 489 milionů korun

Provoz klubu (energie, pořádání zápasů): 142 milionů korun

Provoz stadionu: 43 milionů korun Příjmy

Bonusy z pohárů: 20 milionů korun

Obchodní příjmy bez přestup: 197,5 milionů korun Saldo z přestupů: -155 milionů korun Hospodářský výsledek: -723,8 milionů korun

„Tým, tvořený z významné části zahraničními hráči, nebyl úspěšný doma ani na evropské pohárové scéně, což se do výsledků hospodaření také negativně promítlo. Příjmy z evropských pohárů totiž nakonec činily v souhrnu jen 20 milionů korun (v ročníku 2016/2017 to bylo více než 180 mil. Kč.),“ upozornil klub.

Náklady spojené s hráči a realizačními týmy dosáhly úhrnné hodnoty 489 milionů korun. V tom jsou započítány výdaje na všechny týmy, hráče i trenéry od áčka až po mládež, kteří měli se Spartou platnou smlouvu, případně byli na hostování, ale Sparta se podílela na jejich mzdě.

Další obchodní příjmy bez vlivu transferů a evropských pohárů dosáhly hodnoty 197,5 milionů korun. „Výraznou část z toho tvořily příjmy za reklamu a sponzoring ve výši 111 milionů korun. Mezi nejvýznamnější sponzory v portfoliu klubu patřily v sezoně 2017/2018 Sazkabet, Generali pojišťovna a Nike,“ uvedl klub.

Do obchodních příjmů společnosti jsou započítány také příjmy z postoupení vysílacích a marketingových práv či příjmy ze vstupného. Na domácí ligové zápasy přišlo průměrně přes 11 tisíc lidí.

„Náklady spojené se zajištěním provozu dosáhly 142,7 milionů korun,“ oznámila Sparta. Tam patří například organizace zápasů, soustředění, spotřeba energií či náklady spojené se službami pro sponzory.

Provoz stadionu vyšel Spartu na 43 milionů korun.

Výsledkem je rekordní ztráta, dosud nejvyšší byla 237,3 milionu v ročníku 2011/12.

Od příchodu majitele Daniela Křetínského do klubu v roce 2004 skončila Sparta jen dvakrát v plusu v sezonách 2004/05 (31,8 milionu) a 2016/17 (22,6).