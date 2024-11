Druhý nejlepší výsledek za Křetínského. Sparta loni hospodařila v zisku 46 mil.

Za dvacet let se to fotbalové Spartě povedlo teprve počtvrté. Ziskový loňský rok navíc podpořilo druhé nejvyšší číslo v éře majitele Daniela Křetínského. Příjmové složce pomohly jak drahé odchody,...

Šína v jedenadvacítce nahradil Mikulenka. A tři další Suchopárkovy změny

Matěje Šína, který se posunul do seniorské fotbalové reprezentace, nahradil ve výběru do 21 let Matěj Mikulenka. Trenér Jan Suchopárek udělal před dvojzápasem play off o mistrovství Evropy proti...