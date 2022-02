Chyby, hluché pasáže, upachtěná výhra. A není to málo, Sparto?

Ještě má k dobru odložený zápas s Jabloncem, takže se může v dohledné době přiblížit ještě víc.

Ale pořád tak nějak nevíte: je ve hře o titul, nebo spíš v krizi?

Zní to sice zvláštně, ale dá se říct, že pro Spartu platí oboje.

Na jaře odehrála šest zápasů a v neděli teprve podruhé vyhrála. Že by při tom byla zrovna přesvědčivá, to tedy rozhodně ne. Zase se ke třem bodům dopachtila s velkou námahou a navzdory přehršli chyb.

Nepochopíte, jak se může stát, že záložník Souček hned na začátku zápasu pošle Zlín do brejku, po kterém sudí Machálek pískal penaltu – až video Spartu zachránilo, když odhalilo, že Vukadinovič filmoval.

Žasnete, kolik lehkých přihrávek sparťané zmastí, kolik udělají nevynucených chyb.

Pravda, není tak daleko doba, kdy by podobný zápas nezvládli za tři body a třeba by ho i prohráli.

Tentokrát je zachránil první gól Čvančary, jediné zimní posily. A v závěru pojistka z hlavy Peška, po které si kouč Vrba mohl konečně vydechnout.

Ale to je přece málo, ne?

Aspoň by mělo být, když se bavíme o Spartě, která si po letech dělá zálusk na titul a měla by přinejmenším doma soupeře typu Zlína přehrát fotbalově. Ukázat něco navíc, odvděčit se fanouškům za to, že v neděli večer přijdou na tribuny klepat kosu a za lístek dají tři stovky.

Může si gratulovat, že fandové se naučili být trpěliví a skoro celý první poločas strpěli pohled na fotbalovou marnost bez připomínek. Až v závěru začali skandovat „Bojujte za Spartu“, a když se hráči o pauze šourali do kabin, nesl se z hlediště sice nesmělý, ale i tak zřetelný pískot.

Zaslouženě, protože prvních pětačtyřicet minut bylo opravdu spíš pro fotbalové sadomasochisty. Co chvíli přerušená hra, šťouchání, okopávání, nakopávání, nuda.

Kdyby to byla výjimka, přivřete oko, ale Sparta má na jaře zatím hluchých pasáží mnohem víc než těch, kterým se dá zatleskat.

Povedlo se jí jen pohárové derby proti Slavii, navázat na ně nedokázala. Se štěstím uklohnila bod s Plzní, k remíze se protrápila i v Budějovicích a Partizan Bělehrad jí dal v Konferenční lize lekci. V lize se i tak zuby nehty drží na dostřel. Vydrží?