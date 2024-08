Čekání zkrátí i videohry. Sparta cílí na turisty, otevřela fanshop na letišti

Unikátní dresy každý rok, Sparta prodlužuje partnerství s Adidasem S otevřením nové prodejny úzce souvisí také oznámení prodloužení sparťanské spolupráce s oděvní značkou Adidas až do roku 2031. Původně čtyřleté spojení se tedy protáhne na jednu dekádu. „Adidas je jeden z našich nejdůležitějších partnerů, dokonce si dovolím říct tím nejdůležitějším v běžném provozu klubu, protože zajišťuje veškeré vybavení, které potřebujeme pro sportovní činnost. Fanouškům zase přináší možnost nosit dresy a další výrobky v každodenním životě,“ řekl generální ředitel Tomáš Křivda. Obě společnosti také prohlubují dosavadní spolupráci. Od sezony 2026/27 bude Sparta měnit domácí sadu každý rok, navíc bude moci specificky výrobci zadat požadavky na zakázkový design. „Tak, aby dresy více zapadly do naší identity,“ pochvaloval si Křivda. „U velkých tradičních brandů nelehký krok,“ upozornil marketingový ředitel Kamil Veselý. „Adidas však Spartu vnímá jako svého klíčového sportovního partnera ve středoevropském regionu, a posouvá tak i své interní procesy, aby se sparťani, a to nejen ti na hřišti, mohli těšit ještě z vyšší úrovně servisu.“