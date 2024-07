Sparta řeší antisemitismus. Fanouškovi nedá permanentku, neprodá dresy s 88

Sparta ve středu večer na svém webu zveřejnila obsáhlou zprávu, v níž směrem ke svým příznivcům komunikovala nejpalčivější témata posledních měsíců.

A mezi nimi také incident z 18. května.

„Číslo 88 na dresu v kombinaci s nápisem Jude Slavia je v přímém rozporu s hodnotami, které Sparta vyznává. A je také v zásadním nesouladu s hodnotami, které zastává sám bývalý kapitán Ladislav Krejčí. V tomto kontextu je číslo 88 prostředkem k vyjádření postoje, který se neztotožňuje se smýšlením Sparty, jejích trenérů, hráčů, zaměstnanců – a vedení,“ píše klub.

Jedním dechem dodává, že si viník už znovu nepořídí permanentní vstupenku, což mu při současných návštěvách na domácí zápasy značně ztíží přístup na stadion.

„A s ohledem na fakt, že číslo 88 může být tímto způsobem zneužito, zrušil fanshop možnost učinit objednávku dresu právě s touto číslicí na zádech,“ informuje.

Co se týče jmenovek, prodejce si dávno vyhrazuje právo případná nevhodná slova neotisknout, čímž by měl podobným excesům, které by mohly vzniknout oficiální cestou, zabránit.

Souhlasíte se zrušením prodeje sparťanských dresů s číslem 88? celkem hlasů: 725 Ano 61 %(445 hlasů) Ne 30 %(218 hlasů) Je mi to jedno 9 %(62 hlasů)

„Pokřiky či nápisy Jude Slavia se dotýkají nejen potomků sparťanů, kteří zemřeli v koncentračních táborech, ale také žijících sparťanů, kteří jsou židovského původu. A také pamětníků, kteří hrůzy druhé světové války přežili. Tento kontext je extrémně důležité si uvědomit,“ podotýká klub.

V kontextu hesla „Jude Slavie“ může být problematické i ono číslo 88, jež je jedním z kódů v neonacistické symbolice – H je totiž osmým písmenem abecedy a HH je zkratka pozdravu Heil Hitler.

Fanoušci a pyrotechnika

Sparta zároveň otevřela téma zábavní pyrotechniky, která se v rukou fanoušků na tribunách často objevuje jako doprovodný prvek velkoformátových či jiných uměleckých prezentací. Byť je na stadionech zakázaná, což klub v prohlášení připomíná.

„Důvodem je možné vážné ohrožení zdraví, které může neprofesionální manipulace s nebezpečnou pyrotechnikou způsobit,“ doplňuje.

Během posledního utkání s Plzní a následných oslav na Letenské pláni ošetřili zdravotníci kvůli pyrotechnice čtrnáct osob. „Při jejím použití naprosto amatérským způsobem mohl být ohrožen i život malého dítěte.“

Do nemocnice kvůli různým zraněním muselo dalších dvanáct fanoušků.

Klub se zároveň vrátil i k incidentu z podzimního derby na Slavii, při němž divák ze sektoru hostí vhodil pyrotechniku mezi domácí příznivce.

„Teď dotyčný čelí následkům v rámci vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. V tomto případě je to tedy jednoznačné: pyrotechnika byla zločin.“