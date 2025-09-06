Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

Důležité sdělení, které křičí z propagačních materiálů: Myslíme i na ženy!
Sparta v nové prodejně, která se nachází jen přes ulici od letenského stadionu v domě, jemuž se lidově přezdívá Molochov, nabízí také třeba kabelky nebo sluneční brýle.
Klubové prvky jsou do produktů zapracovány tak, aby rušily co nejméně, což si mnozí fanoušci dlouhodobě přáli.
V kolekci najdou oblečení do práce, na obchodní schůzky či na volný čas nebo procházky. Sparta na ní spolupracovala se značkami adidas nebo Steilmann.
Praktické informace
„Kolekce budou pravidelně obměňovány a navazují na současné trendy v městské módě. Fanbutik tak cílí nejen na skalní příznivce klubu, ale i na ty, kteří chtějí spojit eleganci s jemným odkazem na svou sportovní vášeň,“ píše v tiskové zprávě společnost Footballmania, která zajišťuje provoz sparťanských prodejen.
Lákadlem nového Fanbutiku je i AR zrcadlo, v němž si může zákazník pomocí umělé inteligence virtuálně „vyzkoušet“ dresy nebo jiné produkty.
„Chceme, aby Sparta byla moderní klub - nejen na hřišti, ale i v tom, co nabízí svým fanouškům. Spojení fotbalu, módy a technologií nám dává šanci oslovit víc lidí a být jim blíž v každodenním životě. Díky Fanbutiku teď můžeme nabídnout spoustu nových věcí, které fanouškům umožní mít klub pořád při sobě - klidně každý den,“ řekl generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.
Do nové prodejny se totiž dostanou i mimo klasickou otevírací dobu, během níž v ní budou asistenti prodeje. Přes noc, o svátcích nebo víkendech pak pomocí aplikace DoKapsy od ČSOB (účet u ČSOB není potřeba) ověří svou bankovní identitu, vyberou si, pomocí samoobslužného kiosku zaplatí a obchod zase opustí. Prostor hlídají kamery i moderní zabezpečovací systém.
Do propagace prodejny se zapojily například manželka kapitána Sparty Nikol Haraslín, Miss ČR 2024 Adéla Štroffeková nebo influencerka a módní tvůrkyně Petra Beníšková. Ve videu účinkuje také sparťanský kouč Brian Priske.