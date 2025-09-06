Chance Liga 2025/2026

Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

  13:00
Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského stadionu nabízí kromě samoobslužného prodeje také virtuální zkušební zrcadlo a novou minimalistickou kolekci, kterou fanoušci mohou obléct i mimo stadiony.

Důležité sdělení, které křičí z propagačních materiálů: Myslíme i na ženy!

Sparta v nové prodejně, která se nachází jen přes ulici od letenského stadionu v domě, jemuž se lidově přezdívá Molochov, nabízí také třeba kabelky nebo sluneční brýle.

Klubové prvky jsou do produktů zapracovány tak, aby rušily co nejméně, což si mnozí fanoušci dlouhodobě přáli.

Produkty v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.

V kolekci najdou oblečení do práce, na obchodní schůzky či na volný čas nebo procházky. Sparta na ní spolupracovala se značkami adidas nebo Steilmann.

Praktické informace

  • Adresa: Milady Horákové 845/96, Praha 7 - v bezprostřední blízkosti stadionu Sparty
  • Otevření pro veřejnost: sobota 6. září, 14:30
  • Otevírací doba: 24/7 díky samoobslužnému konceptu ve spolupráci s ČSOB

„Kolekce budou pravidelně obměňovány a navazují na současné trendy v městské módě. Fanbutik tak cílí nejen na skalní příznivce klubu, ale i na ty, kteří chtějí spojit eleganci s jemným odkazem na svou sportovní vášeň,“ píše v tiskové zprávě společnost Footballmania, která zajišťuje provoz sparťanských prodejen.

Lákadlem nového Fanbutiku je i AR zrcadlo, v němž si může zákazník pomocí umělé inteligence virtuálně „vyzkoušet“ dresy nebo jiné produkty.

„Chceme, aby Sparta byla moderní klub - nejen na hřišti, ale i v tom, co nabízí svým fanouškům. Spojení fotbalu, módy a technologií nám dává šanci oslovit víc lidí a být jim blíž v každodenním životě. Díky Fanbutiku teď můžeme nabídnout spoustu nových věcí, které fanouškům umožní mít klub pořád při sobě - klidně každý den,“ řekl generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.

Na své si v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku přijdou i dámy.

Dánský kouč Brian Priske v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.

Do nové prodejny se totiž dostanou i mimo klasickou otevírací dobu, během níž v ní budou asistenti prodeje. Přes noc, o svátcích nebo víkendech pak pomocí aplikace DoKapsy od ČSOB (účet u ČSOB není potřeba) ověří svou bankovní identitu, vyberou si, pomocí samoobslužného kiosku zaplatí a obchod zase opustí. Prostor hlídají kamery i moderní zabezpečovací systém.

Do propagace prodejny se zapojily například manželka kapitána Sparty Nikol Haraslín, Miss ČR 2024 Adéla Štroffeková nebo influencerka a módní tvůrkyně Petra Beníšková. Ve videu účinkuje také sparťanský kouč Brian Priske.

Dánský kouč Brian Priske v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.
Dánský kouč Brian Priske v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.
Dánský kouč Brian Priske si zkouší oblečení v nově otevřeném sparťanském Fanbutiku.
Nově otevřený sparťanský Fanbutik s módou pro každodenní nošení.
