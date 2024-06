Brácha se nejvíc potrestal sám. Jsem hlavně rád, že žije, líčil Lukáš Sadílek

Po otevřeném sparťanském tréninku přišel mezi novináře a hlavní téma, vzhledem k probíhajícímu šampionátu v Německu, bylo jasné.

„Je to pro něj obrovsky těžké, bylo mu to strašně líto. I teď jak jsme komunikovali, mi psal, že se ani moc nedokáže dívat na fotbal, že ho to strašně trápí. Protože možnost zahrát si na Euru, vidina toho, že by mohl dostávat větší porci minut, byla velká,“ kývnul sparťanský záložník.

Michal Sadílek den před odjezdem ze soustředění havaroval na speciálně upravené tříkolce při sjezdu hory. Nohu mu spravovalo několik desítek stehů.

„Jsem hlavně rád, že žije, že to nedopadlo hůř. Přeju mu, aby se co nejdřív vrátil zpátky, protože v klubu i reprezentaci ho budou potřebovat,“ uvedl osmadvacetiletý Lukáš.

Čeští reprezentanti mají za sebou úvodní zápas na turnaji, v úterý navzdory vedení podlehli favorizovaným Portugalcům 1:2. „Je to složité. Hrajete proti obrovsky kvalitnímu týmu a v podstatě jsme celý zápas bránili, moc jsme toho neukázali, neměli jsme tu možnost. Věřím, že s Gruzií se to všechno otočí a získáme tři body,“ prohlásil Sadílek starší směrem ke svým reprezentačním kolegům.

Bratři Sadílkovi. Nalevo Lukáš ve sparťanském dresu, napravo mladší Michal v reprezentačním.

I on byl mezi uvažovanými náhradníky, kouč Ivan Hašek ale nakonec ukázal na Petra Ševčíka ze Slavie.

Sparta se musela ještě před startem přípravy vypořádat se dvěma odchody. Dánský trenér Brian Priske zamířil do Feyenoordu, ještě před úvodním utkáním Eura pak kapitán Ladislav Krejčí přestoupil do španělské Girony.

„Určitě je to velká rána, ale takový je fotbal. Život jde dál, fotbal taky. Musíme se vypořádat s tím, že tady nebude. Zodpovědnost za něj musí vzít ostatní, tak to je. Někteří hráči přicházejí, jiní odcházejí. Vždycky je potřeba zalepit díry po těch, co odchází. Určitě se nám to podaří a budeme ještě lepší,“ věří Sadílek.

Mezitím se v klubu změnilo i složení realizačního týmu. Pozici hlavního kouče převzal dosavadní asistent a Priskeho krajan Lars Friis. „Je to to samé co s hráči, na nás to není. Larse jsem od začátku, co přišel, bral jako hlavního trenéra, vedli to s Brianem dohromady. Je dobře, že jedna půlka zůstala. Doplnili jsme to a skutečně věřím, že budeme ještě lepší,“ zopakoval rodák z Uherského Hradiště.