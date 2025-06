Vítězové kategorií Creative Content Format : AC Sparta Praha za hudební projekt „Letná“, který zaujal kreativním zpracováním a originálním přístupem.

Best Fan Experience Case : KRC Genk (Belgie) za inovativní přístup k fanouškovským zážitkům.

Outstanding Marketing Campaign : FC Barcelona za kampaň „More than a Club", která posílila její globální značku.

Best Rebranding : FC Slovan Liberec za úspěšnou změnu vizuální identity klubu.

Best Tool or Service : OptaAI Studio od Stats Perform za nástroje umožňující rychlou tvorbu datově podloženého obsahu.

Best Fan Engagement Initiative : Legia Warszawa za interaktivní aplikaci pro fanoušky.

: za interaktivní aplikaci pro fanoušky. Marketing Excellence Leader: Martin Kovařík z FK Teplice za jeho inovativní přístup k fotbalovému marketingu.