Minus 407 milionů korun. Sparta ve ztrátě, přestup Hložka se do bilance nepočítal

Nejde o nic mimořádného, Sparta vykazuje hospodářskou ztrátu takřka každou sezonu. Ta poslední je o 92 milionů korun vyšší než za předchozí ročník 2020/2021.

Ekonomickou bilanci Sparta zveřejnila na svém webu.

„Hlavním důvodem ztráty je výsledné záporné transferové saldo. Plánovali jsme bilanci přestupů uzavřít na zisku ve výši 50 milionů korun, ve výsledku jsme připsali záporný výsledek v hodnotě 104 milionů korun,“ vysvětlil generální ředitel František Čupr.

Do účetní bilance minulé sezony 2021/2022 patří mimo jiné příchody Caspera Höjera, Tomáše Čvančary či Jakuba Peška a prodeje Davida Moberga Karlssona či Davida Lischky.

Výnosné prodeje Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu se budou započítávat do ekonomické bilance až za letošní sezonu. „Tyto přestupy měly mimořádné finanční parametry,“ zdůraznil Čupr.

Náklady spojené s výdaji na hráče a realizační týmy činily v sezoně 2021/2022 v úhrnu 370,9 milionu korun.

Ekonomická bilance Sparty ročník 2021/2022 některé náklady

hráči a realizační týmy: 370,9 milionu korun provozní náklady: 266,2 milionu korun údržba stadionu: 41,5 milionu korun některé příjmy

evropské poháry: 227,6 milionu korun vstupné v pohárech: 39,3 milionu korun obchodní příjmy: 213,1 milionu korun

Do toho patří sportovní týmy Sparty, členové realizačních týmů, hráči a hráčky s platným kontraktem včetně všech hráčů na hostování v případě, že se na jejich mzdě podílela i Sparta.

„Výdaje na hráče a realizační týmy jsou v porovnání s obdobím před čtyřmi lety nižší o více než 100 milionů korun, ještě v ročníku 2019/2020 dosahovaly výše 428 milionů korun,“ upozornil klub.

Mezi nejzásadnější příjmy Sparta počítá výnosy z evropských pohárových soutěží. Ty činily v ročníku 2021/2022 v souhrnu 227,6 milionu korun.

Dalším důležitým příjmem spojeným s účastí v soutěžích UEFA je výnos z prodeje vstupenek při domácích utkáních.

Celkové příjmy ze vstupného v ročníku 2021/2022 činily 39,3 milionu korun, zápasem s nejvyšší zaznamenanou tržbou bylo utkání Evropské ligy s francouzským týmem Olympique Lyon - 10,1 milionu korun.

Sparťanské áčko v minulé sezoně odehrálo na Letné celkem 25 utkání, ale na osm z nich byla omezená kapacita v souvislosti s pandemií koronaviru.

Celkové obchodní příjmy Sparty dosáhly hodnoty 213,1 milionu korun. Výsledné příjmy za reklamu činily 95,7 milionu korun.

Do celkových obchodních příjmů se kromě sponzorských smluv započítávají také příjmy od Ligové fotbalové asociace za účast v ligové soutěži, výnosy ze vstupenek, podíl na prodeji merchandisingu či pronájem stadionu.

Hospodářská bilance Sparty za poslední roky 2016/2017 - plus 22,6 milionu korun 2017/2018 - minus 723,8 milionu korun 2018/2019 - plus 311,6 milionu korun 2019/2020 - minus 471,6 milionu korun 2020/2021 - minus 315 milionů korun 2021/2022 - minus 407 milionů korun

„Obchodní příjmy dosáhly vyšší hodnoty než v období před vypuknutím pandemie, přestože ročník 2021/2022 byl zasažený vládními restrikcemi, které měly přímý vliv i na byznysovou spolupráci Sparty s obchodními partnery,“ upozornila Sparta.

Například v ročníku 2020/2021, nejvýrazněji poznamenaném pandemií, dosáhly obchodní příjmy výše 177,5 milionu korun, v ročníku 2019/2020 činily 181,5 milionu korun, v období 2018/2019 to bylo 209 milionů, v ročníku 2017/2018 pak 197,5 milionu korun.

Náklady společnosti spojené se zajištěním provozu (přímé výdaje, cizí služby, ostatní výdaje) dosáhly v sezoně 2021/22 hodnoty 266,2 milionu korun.

Do této kategorie patří například náklady na organizaci utkání v domácích i mezinárodních soutěžích, přípravy herních kempů (přímé výdaje), spotřeba energií, náklady spojené se službami pro sponzory či spotřebu materiálu a pojištění.

Náklady na provoz stadionu dosáhly výše 41,5 milionu korun.

Poslední ztráta ve stovkách milionů korun neznamená, že fungování klubu je jakkoli ohroženo. „Sparta je díky své silné akcionářské struktuře ekonomicky velmi stabilním klubem,“ podotkl Čupr.

Vlastnická struktura klubu je řešena na úrovni akciové společnosti 1890s holdings. Tato společnost je pak majoritním vlastníkem (99,9 %) AC Sparta Praha fotbal, a. s. Zbytek akcií drží minoritní akcionáři.

Ve společnosti 1890s holdings drží 56 % a jednu akcii předseda představenstva Daniel Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH. Tento majetkový podíl je reprezentován společností EP Sport Holdings. Zbývající podíl ve výši 44 % minus jedna akcie je kontrolován Patrikem Tkáčem a skupinou J&T Private Equity Group.