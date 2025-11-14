Chance Liga 2025/2026

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Miloslav Novák
  11:12
Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionů korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou bilanci negativně ovlivnil rozdíl v přestupech. Finančně významný odchod Krejčího se počítal do předchozího ročníku, ten Vitíkův bude započítán až v tom současném příští rok. Naopak pokladnu zatížil například příchod Rrahmaniho.
V éře majitele Daniela Křetínského je to popáté, co je Sparta v plusu. Předtím to bylo v sezonách 2004/2005 (31,8 milionu), 2016/2017 (22,6 milionu), v rekordním ročníku 2018/19 (311,6 milionu) a 2023/2024 (46,2 milionu).

V uplynulé sezoně se na kladném výsledku podílely především účast klubu v Lize mistrů, kdy si na odměnách a prémiích od Evropské fotbalové unie (UEFA) Sparta přišla na 710,8 milionu korun.

Příjmy z obchodní činnosti dosáhly 593,5 milionu korun, které tvoří reklama, sponzoring či příjmy ze vstupného. V příjmové složce to dělá celkem víc než 1,3 miliardy korun.

„Stabilní obchodní příjmy jsou pro klub klíčové, protože pomáhají vyrovnávat případné výkyvy přestupového salda i příjmů z UEFA. Daří se nám navazovat dlouhodobá partnerství, průběžně je prodlužovat a rozšiřovat. Společné obchodní cíle naplňujeme díky inovativním a měřitelným kampaním a aktivacím, které propojují partnery s fanoušky nejen přes naše digitální produkty,“ říká generální ředitel Tomáš Křivda.

Druhý nejlepší výsledek za Křetínského. Sparta loni hospodařila v zisku 46 mil.

Klubové výdaje činily rovněž víc než miliardu korun. Největší náklady ve výši 545,9 milionů korun byly na hráče a realizační týmy. Zahrnovaly všechny týmové složky, případy hostování, na nichž se klub mzdově podílel, i bonusy vyplácené v návaznosti na účast v evropských soutěžích.

Náklady na zajištění provozu klubu byly 470,8 milionu korun. Pod ty patří organizace domácích i mezinárodních utkání, přípravy herních kempů, spotřebu energií, služby pro partnery, materiál a pojištění či pořadatelské a cestovní náklady spojené s Ligou mistrů.

Provoz stadionu stál 49,8 milionu korun. Plus červené číslo z přestupů, které činilo přibližně 150 milionu korun.

„Dlouhodobým cílem managementu i akcionářů je hospodařit v kladných číslech, zároveň případné zisky investovat zpět do klubu, například do sportovní infrastruktury, zázemí tréninkových center i stadionu, servisu pro profesionální i mládežnické týmy, do péče o fanoušky, do posílení kádrů,“ vypočítával druhu muž klubu František Čupr, výkonný místopředseda představenstva.

Sparta tři čtvrtě miliardy, Slavia o sto milionů víc než Plzeň. Kolik kdo vydělal?

Sparta je na českém trhu jediná, která ekonomickou bilanci detailně a pravidelně zveřejňuje

Mohlo by se zdát, že zisk 2,5 milionu korun v poslední sezoně je vzhledem k účasti v Champions League nižší, než se čekalo. Důvodem je právě minusové saldo z přestupu a vyšší provozní náklady spojené s účastí v Lize mistrů. Na druhé straně si klub zajistil nárůst obchodních příjmů.

Rekordní tržby z návštěvnosti

Na něm se podílely rekordní tržby ze vstupného, které dosáhly 233,9 milionu korun, proti předchozímu ročníku 2023/2024 to bylo takřka o padesát milionů korun víc.

Klub zvýšil kapacitu permanentních vstupenek na deset tisíc, většina držitelů si místa obnovila a zbývající nabídka se rychle vyprodala.

Na tzv. waiting listu bylo v červnu 2025 více než 27 tisíc fanoušků, kteří mají zájem o koupi permanentky.

Průměrná domácí návštěvnost v ligové sezoně byla 15 865 diváků, kapacita hlediště byla využita na 86 procent. Na sedm domácí duelů Ligy mistrů včetně předkol (Shamrock, FCSB, Malmö, Salcburk, Brest, Atlético Madrid a Inter Milán) přišlo celkem 124 576 diváků.

Sparta získala ocenění za péči o fanoušky s handicapem, je druhým klubem na světě

„K rekordnímu výsledku ticketingu přispěla kombinace stabilní poptávky po ligových zápasech a atraktivity evropského programu,“ uvádí klub v bilanční zprávě.

Sparta prodala za jednu sezonu i nejvíc dresů ve své historii, v sezoně 2024/2025 to bylo 31 800 dresů, asi o sedm tisíc víc než rok předtím.

„Naším fanouškům bych chtěl zvlášť poděkovat. Vytrvale nás podporovali v průběhu celé sezony i přes nepříznivé výsledky,“ zdůraznil generální ředitel Křivda.

„Celkem všechny domácí zápasy navštívilo víc než 456 tisíc diváků, což je rekord v celkové návštěvnosti v novodobé historii klubu. Naším cílem je, aby komerční výnosy přirozeně rostly a tvořily stále větší podíl na příjmech klubu a umožnili tak jeho další rozvoj,“ poznamenal Křivda.

Sparta kupovala a neprodávala

Minusový výsledek z přestupů ovlivnilo načasování těch nejvýznamnějších a nejnákladnějších.

Odchod Ladislava Krejčího do Girony byl zúčtován už v předchozím účetním období, přestup Martina Vitíka do Boloni se zase promítne až do následující ekonomické rozvahy.

Zatímco v ročníku 2023/2024 činila přestupová bilance plus 307,7 milionu korun, v uplynulé sezoně to bylo minus 150 milionů korun.

Do účetního období patřily příchody Ermala Krasniqiho a Albiona Rrahmaniho z Rapidu Bukurešť, Imanola Garcíi z Athletiku Bilbao, Eliase Cobbauta z Parmy, Emmanuela Uchenny z Ostravy či Magnuse Kofoda Andersena z Benátek.

Významným odchodem byl transfer Jana Kuchty do Midtjyllandu, po němž se útočník v zimě vrátil formou hostování a následně Sparta uplatnila opci na jeho trvalý přestup, takže v tomhle případě je na nule.

