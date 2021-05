Stříbrná po pěti letech. Spartě svitla šance, že temno může skončit. Podpis: Vrba

Těžko může fotbalová Sparta vyloženě jásat, protože to pořád není tak dávno, co byla zvyklá brát jen titul. Ještě před deseti lety ji fanoušci za druhé místo plísnili. Ale to, že letos končí sezonu jako stříbrná a zkusí v předkolech zabojovat o Ligu mistrů, je s přihlédnutím k okolnostem úspěch. Úspěch, který nese podpis trenéra Pavla Vrby.