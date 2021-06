Po téměř třiceti letech změna. Sparta má nového partnera, který ji bude oblékat

Sobotní utkání závěrečného dějství poslední sezony proti Zbrojovce Brno bylo poslední, do kterého sparťané vyběhli s fajfkou na dresu. Do nového ročníku vstoupí v dresu, který ponese tři pruhy.

„Při výběru jsme posuzovali nabídku pěti značek sportovního oblečení. Ve výsledku jsme mohli vybírat mezi velmi kvalitními nabídkami, a to jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu kvality vybavení a merchandisingu,“ poznamenal sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

„Klub bude spolupracovat přímo s Adidasem, nikoli s distributorem, nebo jiným prostředníkem. Sparta je součástí programu pro vybrané kluby.“

Nové dresy představí přibližně za dva týdny, kdy vstoupí do přípravy na nový ročník. Fanoušci si nový sortiment oficiálních produktů budou moci pořídit ve fanshopu od léta. K dispozici by mělo být takřka všechno vybavení, které budou mít hráči.

Adidas samozřejmě oblékne i všechny mládežnické a ženské týmy Sparty.

„Je to významná a hodně viditelná změna, která má velký přesah i směrem k fanouškům. Věřím, že se klubové symboly na oblečení s třemi pruhy budou našim příznivcům líbit,“ řekl šéf komerčního úseku a člen představenstva Tomáš Křivda.

Německá značka měla ve Spartě letitou tradici, tým v jejich dresech hrál v osmdesátých i devadesátých letech minulého století. Byla to éra Jana Bergra, Chovance, Lavičky, později Siegla, Frýdka, během které tým zaujal například v nultém ročníku Ligy mistrů, v němž skončil třetí.

„Adidas vložil do spolupráce s námi hodně energie. Vážíme si toho, že můžeme slavnou značku hrdě reprezentovat v Česku, ale i v rámci evropských soutěží. Symbolicky úplně prvním mistrovským zápasem, v němž se představíme v dresech nového produktového partnera, bude předkolo slavné Ligy mistrů, které budeme hrát po pěti letech,“ poznamenal Křivda.

„Jsme velmi rádi, že se nám naskytla příležitost spolupracovat se Spartou. Je to nejúspěšnější český klub v historii, cítíme vysoké ambice do dalších let. Sparta reprezentuje významnou historii a tradici, je to organizace, která si získala respekt mezi týmy a fanoušky v celé Evropě,“ říká Krzysztof Luczakowski, ředitel sportovního marketingu Adidasu pro východní Evropu.

„Fotbal je zásadní kategorií značky Adidas, a proto jsem opravdu nadšená z opětovného spojení se Spartou, které posílí pozici naší značky v rámci českého trhu a v klíčovém regionu Praze,“ prohlásila Marina Moguš, generální ředitelka Adidasu pro východní Evropu.

Sparta do příští ročníku vyběhne nejen v nových dresech, ale bude na nich také nové logo, které už během jara představila.

„Na novou identitu i v rámci klubových komunikačních kanálů kompletně přejdeme v půlce června, konkrétně 14. června pak fanouškům představíme nové dresy,“ podotkl Kasík.

Adidas obléká například Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern Mnichov a Juventus. Je partnerem Messiho, Pogby či Salaha.