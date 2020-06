Případ Hancko. Stoper, kterého Sparta léta marně hledala, je příliš drahý

10:59 , aktualizováno 10:59

S hlavou nahoře potáhne balon a sebejistě ho vyveze daleko za polovinu hřiště. Když vycítí šanci, zasprintuje klidně až na hrot a dere se do zakončení. A když do soupeřovy šestnáctky letí centr od rohového praporku, zavěsí se do vzduchu a hlavou narve míč nechytatelně pod břevno. Přitom si zvládá na jedničku plnit hlavní úkol: spolehlivě bránit. Stopera, jako je Dávid Hancko, Sparta léta hledala.