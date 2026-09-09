Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Přísný chlapík je zpátky ve Spartě. Na fyzickou přípravu bude zase dbát Clarup

Autor:
  14:50

Christian Clarup vedoucí fyzické přípravy fotbalistů Sparty. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jeden ze strůjců předchozích ligových titulů je zpátky „doma na Strahově“. Christian Clarup se po roce vrací do Sparty. V pozici vedoucího fyzické přípravy nahrazuje Ian Colla, jenž v pondělí v klubu skončil stejně jako trenér po standardní situace Jack Wilson.

Tvrdý muž, jehož přísný pohled by vás snad i zabolel. A teď mohou sparťany bolet tréninky na hřišti, čeká je dřina.

„Christian je špičkový odborník s jasnou metodologií a zároveň je nekompromisní a náročný. Vrací se k nám s novými zkušenostmi z německé ligy, zná naše prostředí a dokáže se zapojit hned,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„V téhle fázi sezony potřebujeme každý detail v přípravě zvládnout na sto procent a věřím, že nám v tom Christian výrazně pomůže. Jsem rád, že je zpátky,“ podotkl Rosický pro klubový web.

Třiačtyřicetiletý Dán se vrací po bok svého krajana a hlavního kouče Briana Priskeho, společně v letech 2023 a 2024 dovedli tým ke dvěma ligovým titulům a triumfu v poháru. Clarup na jaře 2024 zároveň pracoval pro dánskou reprezentaci.

Když Priske poté zamířil do Feyenoordu, Clarup ve Spartě zůstal jako pomocník Larse Friise. Loni v létě odešel do Wolfsburgu a s Priskem, který se pro změnu vrátil, se ve Spartě minuli. Nyní se znovu scházejí.

Během reprezentačních přestávek bude Clarup létat do Dánska, zároveň totiž působí u tamní jedenadvacítky.

Sparta sáhla do realizačního týmu. Skončil kouč na standardky i šéf kondiční přípravy

Sparta sáhla do realizačního týmu poté, co jí hrubě nevyšel úvod nové sezony. Ze sedmi ligových zápasů čtyři prohrála a je až v druhé polovině tabulky.

Neuspěla ani v předkole Ligy mistrů proti Lyonu a bude hrát jen Evropskou ligu, kterou začne příští týden v Jerevanu proti Araratu-Armenia.

Předtím čeká zdeptané mužstvo pohár na Viktorii Žižkov a sobotní liga proti Jablonci.

„Vracím se do prostředí, na které mám spoustu vzpomínek a které dobře znám. Věřím, že to bude výhoda, nepotřebuju se příliš rozkoukávat a můžu se hned vrhnout do práce. Jsem rád, že jsem zpátky ve Spartě a chci svým dílem pomoct k tomu, aby se výsledky týmu zlepšily,“ řekl Clarup.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Už nechceme být outsideři! Španělský Betis září, střelecky ho táhne i kat Sparty

Útočník Betisu Troy Parrott (vlevo) slaví gól do sítě Lille.

Možná si jeho jméno ještě vybavíte, jelikož se v březnu hned dvakrát představil v Praze. Nejprve s Alkmaarem na Letné a pak s fotbalisty Irska v semifinále baráže o mistrovství světa v Edenu. Od léta...

9. září 2026  15:05

Přísný chlapík je zpátky ve Spartě. Na fyzickou přípravu bude zase dbát Clarup

Christian Clarup vedoucí fyzické přípravy fotbalistů Sparty.

Jeden ze strůjců předchozích ligových titulů je zpátky „doma na Strahově“. Christian Clarup se po roce vrací do Sparty. V pozici vedoucího fyzické přípravy nahrazuje Ian Colla, jenž v pondělí v klubu...

9. září 2026  14:50

Červenožlutá éra. Proč byl Šmicer Šušu a kdy si v Lens dal panáka na policii?

Premium
Vladimír Šmicer (vlevo) z Lens v zápase francouzského poháru s Lavalem Rok...

Už teď mu musí hlavou vířit desítky vzpomínek. V létě 1996 mu třicetitisícové Lens otevřelo náruč, on dal v prvních čtyřech zápasech tři góly a fanoušci se do něj zamilovali, i když neuměl slovo...

9. září 2026

Brankář Courtois nepomůže reprezentaci v Lize národů, na EURO se chce vrátit

Belgický brankář Thibaut Courtois během čtvrtfinálového zápasu proti Španělsku.

Brankář Realu Madrid Thibaut Courtois nepomůže belgické fotbalové reprezentaci v nadcházející Lize národů. V národním týmu však čtyřiatřicetiletý gólman nekončí, v kvalifikaci mistrovství Evropy v...

9. září 2026  11:22

Messi si pořídil další fotbalový klub. Tentokrát lovil ve druhé španělské lize

Argentinec Lionel Messi reaguje ve finále MS se Španělskem.

Osminásobný držitel Zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Majoritní podíl získá od kolumbijské investiční společnosti TH Soluciones, která se...

9. září 2026  10:29

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

9. září 2026  9:10

Real na úvod LM vyhrál, přesto fanoušci pískali. A Mourinho si rýpl do legendy

José Mourinho prožil vítězný návrat do Ligy mistrů s Realem Madrid.

Bylo to jeho první utkání v Lize mistrů na lavičce Realu Madrid po 13 letech, a navíc proti jednomu z bývalých týmů, který v roce 2010 dovedl k triumfu v soutěži. Na tiskové konferenci neskrýval José...

9. září 2026  9:04

Pohárová atrakce? Matoušek chce „svou“ Sigmu zdolat. Porazit se dá každý, říká

Jakub Matoušek z Olomouce se raduje.

Už si ani přesně nevzpomene, kdy poprvé oblékl dres fotbalové Sigmy. V jedenácti? V deseti? Nebo snad v devíti letech? „Každopádně už je to hrozně dlouho,“ usmívá se záložník Jakub Matoušek. Až se...

9. září 2026  7:35

Teplice posílil Gambijec z estonské ligy. Angažovaly i dva nigerijské talenty

Abdourahman Badamosi, gambijský fotbalista, posílil Teplice.

Upozornil na sebe dvěma góly v předkole Konferenční ligy, teď má další sázet za Teplice. Fotbaloví skláři v úterý přivedli z estonského Paide Linnameeskond teprve devatenáctiletého gambijského...

8. září 2026  17:49,  aktualizováno  9. 9. 7:09

Stadion U Nisy potřebuje opravy, vědí v Liberci. Ženy čeká pohárový azyl v Ústí

CELKOVÝ POHLED. Poslední velká přestavba, při níž získal stadion U Nisy...

Liberecký fotbalový stadion U Nisy má za sebou řadu velkých evropských večerů. Aby mohl v budoucnosti zažít další, bude muset projít proměnou a modernizací.

9. září 2026  7:04

Cizinu jsme s rodinou už zamítli, přiznává Čvančara. O Spartě mluvit nechce

Posila Hradce Králové Tomáš Čvančara se s dcerou v náručí raduje z vítězství...

Spokojen spoléhá na to, že po fotbalově trochu rozporuplném období bude mít téměř rok klid. Navíc v Česku, kam se chtěl vrátit i přesto, že zájem zahraničních klubů by mu další šanci dal. „Rozhodli...

9. září 2026  6:56

Artis vyloupil Slavii. Talent za 75 milionů i vytoužený útočník pro Nádvorníka

Slávistický křídelník Youssoupha Sanyang

Po zápase s Plzní měl brněnský Artis jediný cíl: do konce přestupního období přivést hrotového útočníka. „Musí to být posila do základu,“ měl jasno trenér Roman Nádvorník. A posílení ofenzivy se na...

8. září 2026  22:17,  aktualizováno  9. 9.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×