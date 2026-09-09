Přísný chlapík je zpátky ve Spartě. Na fyzickou přípravu bude zase dbát Clarup

Tvrdý muž, jehož přísný pohled by vás snad i zabolel. A teď mohou sparťany bolet tréninky na hřišti, čeká je dřina.
„Christian je špičkový odborník s jasnou metodologií a zároveň je nekompromisní a náročný. Vrací se k nám s novými zkušenostmi z německé ligy, zná naše prostředí a dokáže se zapojit hned,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„V téhle fázi sezony potřebujeme každý detail v přípravě zvládnout na sto procent a věřím, že nám v tom Christian výrazně pomůže. Jsem rád, že je zpátky,“ podotkl Rosický pro klubový web.
Třiačtyřicetiletý Dán se vrací po bok svého krajana a hlavního kouče Briana Priskeho, společně v letech 2023 a 2024 dovedli tým ke dvěma ligovým titulům a triumfu v poháru. Clarup na jaře 2024 zároveň pracoval pro dánskou reprezentaci.
Když Priske poté zamířil do Feyenoordu, Clarup ve Spartě zůstal jako pomocník Larse Friise. Loni v létě odešel do Wolfsburgu a s Priskem, který se pro změnu vrátil, se ve Spartě minuli. Nyní se znovu scházejí.
Během reprezentačních přestávek bude Clarup létat do Dánska, zároveň totiž působí u tamní jedenadvacítky.
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Sparta sáhla do realizačního týmu. Skončil kouč na standardky i šéf kondiční přípravy
Sparta sáhla do realizačního týmu poté, co jí hrubě nevyšel úvod nové sezony. Ze sedmi ligových zápasů čtyři prohrála a je až v druhé polovině tabulky.
Neuspěla ani v předkole Ligy mistrů proti Lyonu a bude hrát jen Evropskou ligu, kterou začne příští týden v Jerevanu proti Araratu-Armenia.
Předtím čeká zdeptané mužstvo pohár na Viktorii Žižkov a sobotní liga proti Jablonci.
„Vracím se do prostředí, na které mám spoustu vzpomínek a které dobře znám. Věřím, že to bude výhoda, nepotřebuju se příliš rozkoukávat a můžu se hned vrhnout do práce. Jsem rád, že jsem zpátky ve Spartě a chci svým dílem pomoct k tomu, aby se výsledky týmu zlepšily,“ řekl Clarup.