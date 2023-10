Priske: Užívám si tady každou sekundu. Kairinen je rozdílový, ale klíčem je tým

Důležité a poklidné vítězství se projeví hlavně ve čtvrtek, kdy sparťané doma hostí ve skupině Evropské ligy skotské Rangers, jednoho z největších soupeřů o postup. Priske však poměrně jasně vyvrátil, že by sestava, v níž se objevilo pár změn, souvisela s šetřením sil.

„Směrem ke čtvrtku jsme nekoukali. Rozhodnutí byla založená na tom, abychom zvítězili a měli na hřišti tu nejlepší kvalitu a energii. Museli jsme vyhrát k udržení prvního místa a snažili jsme se vybrat to nejlepší, co bylo k dispozici,“ vysvětlil.

Chyběli vám zranění Lukáš Haraslín a Ladislav Krejčí. Víte přibližně, kdy se dají dohromady?

Je obtížné odhadovat délku jejich absence. Oběma se ale daří dobře a udělali velký pokrok. Krejčí dostal v zápase s Faerskými ostrovy zásah do nohy, tak jsme raději nechtěli nic riskovat. Další dny napoví víc.

Na hřiště se tak po dlouhé době od začátku podíval Jakub Pešek, navíc na svém přirozenějším postu, odkud se prosadil. Jak se vám líbil?

Byl velmi dobrý. Jeden z těch, kteří hráli dobře i v prvním poločase, kdy jsme místy byli slabší. Jsem za něj rád, je to výborný kluk, který je pořád pozitivní a rozdává energii kolem sebe. Měl těžký rok, kvůli zranění nehrál deset měsíců. Stále se mu snažíme najít ideální místo v systému, který není přívětivý k pozici, na kterou byl zvyklý. Ale pracuje tvrdě a daří se mu postupně adaptovat, včetně vstřelení gólu před vyprodanou Letnou, za což musí být opravdu rád. Dovedu si představit, co to pro něj znamená.

Podobně se ukázal také Michal Ševčík. Jaká je teď jeho pozice ve Spartě?

Snil o tom, že před vyprodanou Letnou dá gól a já jsem rád, že se mu to podařilo a je to zároveň důkaz, že jde po správné cestě. Už před měsícem se prosadil v domácím poháru. Co se týče vývoje, je na tom přesně tak, jak jsme očekávali. Není jednoduché přijít do klubu s velkými ambicemi a extrémními očekáváními. Do klubu, který hraje odlišně než Brno. Daří se mu ale přizpůsobovat, neměl to lehké, protože ne vždy byl společně s prvním týmem, několikrát se připravoval s rezervním mužstvem. Pracuje také individuálně s rozvojovým koučem na Strahově a daří se mu postupně adaptovat na úroveň, kterou od něj vyžadujeme. To jakým způsobem teď hraje a kde teď je, je jen zásluha jejich společné práce. K tomu mu pomáhá hlavně jeho mentalita.

Sparťanský záložník Kaan Kairinen (vlevo) se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jak vnímáte důležitost Kaana Kairinena? Nejenže skóroval a na další gól přihrál, ale ve středu pole je pro tým klíčový.

Těžká otázka. Nemyslím si, že můžete cenit některé hráče více než jiné. Je to týmový sport. Ale kvality, které Kaan má, jsou jednoznačně skryté v poziční hře. Je vždy na správném místě, vyhledává volná místa ve výstavbě, těží ze silné levé nohy, umí dát skvělou průnikovou přihrávku, přenést hru i vystřelit z dálky v pokutovém území. Tak, jako se mu to povedlo tentokrát. Jedna z jeho největších cenností je, že umí dělat správná rozhodnutí v tom, kdy zůstat ve své pozici a kdy ji opustit, což může být rozdílové. Nicméně to není jen o něm, kdyby hrál sám a neměl kolem sebe tým, tak určitě nevyhrajeme. Potřebujeme dalších jedenáct fotbalistů, tým jako celek je pro nás klíčový.

Prodloužil jste na Letné smlouvu do roku 2026, nemohl jste si asi přát lepší vstup do nové éry.

Bylo skvělé, že jsme získali tři body. Nejen kvůli tomu kontraktu, ale obecně. Čeká nás zase spousta zápasů v krátkém sledu a je důležité zahájit tuto část, kdy nás jich ve třech týdnech čeká sedm, právě vítězstvím. Prodloužit smlouvu byla jednoduchá volba. Jsem hrdý na práci, kterou tu tým odvádí. Jsem rád, že klub s námi chce nadále pokračovat. Cítíme se tu komfortně a hlavně vidíme, že se stále posouváme dopředu. Zároveň jsme hrdí, že jsme součástí takového klubu. Užívám si to tady každý den a každou sekundu.