Nemám záběr, nemám důkaz, říkal VAR rozhodčímu. Gól Čvančary měl platit

Sudí Marek Radina gól, kterým by Čvančara v 39. minutě zvyšoval na 3:1, neuznal pro domnělé hraní rukou. „Odpískal ji na základě asistenta,“ poznamenal Příhoda.

Špatně hlavnímu napověděl pomezní Jiří Kříž.

Kontrola videoasistentů Ondřeje Berky s Matějem Vlčkem u monitoru trvala dlouho, ale verdikt na hřišti neopravili. Nemohli.

„Vydrž, nejsem schopen rozklíčovat, jestli se míč ruky dotkne,“ hlásí Berka do sluchátek hlavnímu sudímu.

Komise zveřejnila komunikace sudích ze hřiště s videoasistenty v přenosovém voze.

Nejdřív je slyšet, jak pomezní Kříž při rychlém kontru Sparty upozorňuje sudího, že nejde o ofsajd.

Při zakončení Čvančary však hlásí: „Ruka, to byla ruka. Podle mě ruka.“

Hlavní Radina následně protestující sparťany uklidňuje, ať vydrží, že probíhá kontrola u videa.

„Čekáme, nekřič na mě. Nech mě domluvit,“ říká Radina. Čvančara argumentuje, že míč ho trefil do obličeje, od kterého se odrazil za čáru. Nikoli od ruky.

Berka během prohlížení záběrů hlásí: „Pískali jste ruku? Míč jde určitě do obličeje, pak nevím, jestli se dotkne ruky.“

Radina vysvětluje Čvančarovi: „Jestli to šlo do hlavy a pak škrtlo o ruku, tak gól neplatí. Taková jsou pravidla. Třeba jsem to viděl špatně, tak počkej.“

Rozuzlení se nakonec nedočkal.

„Absolutně nemám záběr, nemám důkaz, takže nechávám rozhodnutí na hřišti,“ poví Berka na závěr.

Stejně to dopadlo i s dalšími dvěma spornými momenty.

Brněnský útočník Jakub Řezníček i sparťan Tomáš Wiesner skórovali z postavení, které vypadalo na ofsajd.

Podle instrukcí pomezní Jakub Hrabovský správně ofsajd ani v jednom případě nesignalizoval. VAR pak nenašel záběr, který by prokázal, že šlo o přestupek. Proto branka na 1:0 pro Brno i gól Sparty v druhé půli na 3:1 platily.

„Jednalo se o hraniční situaci, kterou bez ofsajdové čáry lze jen obtíženě vyhodnotit,“ řekl Příhoda k oběma momentům.

Gól brněnského Řezníčka a neuznaná branka Čvančary vyprovokovaly sparťanského šéfa Daniela Křetínského k poločasové reakci.

Jelikož oba sporné momenty z první půle šly proti jeho klubu, v průběhu přestávky vstoupil do kabiny rozhodčích a žádal vysvětlení.

Sudí Radina jeho čin uvedl do zápisu o utkání, Křetínského i Spartu čeká disciplinární řízení za porušenní soutěžního řádu resp. povinnosti pořadatele.

Křetínskému hrozí zastavenní činnost až na tři měsíce, Spartě vysoká pokuta.