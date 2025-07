Čeká nás skvělá sezona, ambicí je titul, hlásí Priske. Další přestupy nevyloučil

Do Sparty se osmačtyřicetiletý Dán překvapivě vrátil začátkem června. Když z ní před rokem odcházel, byla na vrcholu sil. Teď má za sebou sezonu, v níž si horko těžko zajistila účast v evropských pohárech a za mistrovskou Slavií zaostala o 27 bodů.

„Oproti loňské sezoně musíme leccos zlepšit, protože ta ztráta byla propastná. Pracovali jsme na tom, týmu důvěřuji a vidím velkou kvalitu. Ale musíme ji ukazovat 35 zápasů v sezoně,“ prohlásil Priske.

Co vám napověděla příprava? A nebyla poněkud krátká?

Je pravda, že příprava byla docela krátká. Navíc třeba reprezentanti se vrátili později, ale nějaký čas jsme měli. Mým úkolem bylo tým připravit co nejlépe, což se podle mě povedlo. Příprava ukázala, že máme kvalitu a hráče, kteří chtějí bojovat o titul.

Když jste odcházel, vyhráli jste double. Co očekáváte od následující sezony a co budete považovat za úspěch?

Zaprvé je důležité si uvědomit rozdíl mezi ambicí a tím, co se stane. Když jste ve Spartě, máte velké ambice, takže budeme samozřejmě usilovat o titul. Ale je nemožné říct, jestli se nám ho povede získat, když se ještě ani nerozjela liga. Máme jasné cíle, ale nestačí je jen vyhlašovat. Od hráčů to vyžaduje tvrdou práci a disciplínu den za dnem. Česká liga se zlepšila, což je pozitivní, ale pro nás se nic nemění. Ambicí je titul, ale víme, že nám ho nikdo nedá zadarmo.

Mistrovská Slavia byla loni suverénní a v létě výrazně posílila. Máte o to větší motivaci ji v boji o titul porazit?

Mají silný kádr, povedla se jim minulá sezona, takže určitě budou bojovat o trofej, ale my se soustředíme na nás. Můžeme loňskou sezonu přetavit v motivaci, ale když jste součástí Sparty, tak bojujete za rudý dres. To vás motivuje, ne ostatní týmy. My chceme, aby se hráči pořád zlepšovali a abychom vyhrávali. Bude to skvělá a náročná sezona pro všechny.

Půjdete do ní s novým kapitánem. Proč jste se rozhodli vzít pásku Filipu Panákovi?

Byl to proces a řešil jsem to spolu s Tomášem Rosickým a Tomášem Sivokem. Když jsem podepsal smlouvu, mluvili jsme o mnoha věcech. O kádru, hráčích a také o kapitánovi. Bavil jsem se s Filipem, o němž si stále myslím, že je dobrý kapitán a má sparťanské DNA, ale měli jsme z něj pocit, že nebyl úplně přesvědčený, že chce nadále nosit pásku. Byl sice šťastný, ale bralo mu to hodně energie a někdy se to negativně podepisovalo na jeho výkonech. Společně jsme se rozhodli, že bude dobré řešení najít někoho nového.

Volba padla na Lukáše Haraslína. Proč zrovna on?

Šulo byl první jméno na našem seznamu. Je to známá tvář v klubu i pro fanoušky. Všichni ví, jaké má kvality a zná DNA klubu. Je tu čtyři roky a zažil mnohé úspěchy. Je to silný charakter, mluví hodně jazyky a je schopný se postarat o lidi okolo sebe. Je to pozitivní člověk, rád organizuje kabinu a pro nás je to dobré řešení. Těšíme se, až tu zodpovědnost převezme.

A co jeho zástupci? Zůstane pořád jakási skupina kapitánů?

To se měnit nebude. Nebude to jenom o Šulovi. On bude tím hlavním a naší tváří navenek. Bude reprezentovat naši identitu a hodnoty, ale potřebuje podporu od ostatních. Máme skupinu šesti hráčů, různých typů a národností, protože víme, že Šulo neodehraje všech 60 zápasů a bude si muset odpočinout. Jedním z těch hráčů, kteří ho mohou zastoupit, je i Panák. Chceme sice spoléhat na celý tým, ale jako trenér potřebujete kapitána a skupinu hráčů, kteří budou vaší prodlouženou rukou na hřišti.

V sobotu začíná liga, považujete kádr za uzavřený?

Nebudu konkrétní stran pozic, ale je normální a z vlastní zkušenosti vím, že dokud je okno otevřené, tak se něco může stát a nejspíš se stane. Ať už příchod nebo odchod. V každém fotbalovém klubu je normální, že musíte být připravení zareagovat na cokoliv. Zvlášť v Česku, kde liga začíná dřív než ve zbytku Evropy. Jsme připravení na všechno, ale momentálně tu máme hráče, kteří chtějí bojovat za Spartu.

Sparťanský kouč Brian Priske (vlevo) a nový kapitán Lukáš Haraslín přichází na tiskovou konferenci.

Jak to vypadá s mladíky Heerkensem a Karabcem? Platí, že jsou oba na odchodu?

Máme široký kádr a je normální, že se s někým rozloučíme. Někdo byl třeba na hostování a znovu bude někam zapůjčen. Přestupové okno je dlouhé a jsem jistý, že nějaké přestupy oběma směry uvidíme.

Odešel i Martin Vitík. Spoléháte, že ho zastoupí Uchenna, nebo plánujete nějaký další příchod?

Myslím, že jsem na to už odpověděl. Možná ještě na nějaké přestupy dojde. Uchenna je určitě jedním z těch, kteří mohou Martina zastoupit, ale máme hodně kvalitních stoperů: Panák, Ševinský, Cobbaut. Pak mladíky, kteří se předvedli v přípravě. Ale vždycky se díváme, jak všechny pozice zlepšit, a když se naskytne šance, musíme být připravení.

Hojně se spekulovalo také o odchodech Kairinena s Birmančevičem, kteří ale nejspíš zůstanou. Mají však potřebný hlad po úspěchu?

Jsem si tím stoprocentně jistý. S oběma jsem mluvil stejně jako se zbytkem týmu. Oba jsou pro nás důležití, takže mi dávalo smysl si s nimi sednout, zjistit, jak jsou na tom a jaká pro ně byla minulá sezona. Můžu vám potvrdit, že jsou stoprocentně motivovaní nám pomoct.

Vysmátý sparťanský kouč Brian Priske na předsezonní tiskové konferenci.

Jak je na tom Birmančevič zdravotně? Od května neodehrál ani minutu. Pořád se zotavuje. Trochu trénoval v Německu, teď už vyběhl na trávník a očekáváme, že se za chvíli zapojí do tréninkového procesu naplno. Bylo to náročné zranění, ale makal na sobě i během dovolené v Srbsku. Teď má určité kondiční manko, ale brzy bude zpátky.

A co zbytek kádru? S kým budete moct počítat v sobotu?

Vypadá to dobře a máme jen pár menších otázníků. Na středečním tréninku bylo 23 hráčů do pole a tři brankáři, což je pozitivní. Postupně se zapojují i reprezentanti a dostávají se do tempa. Někteří budou hrát v základu, jiní nastoupí až z lavičky, ale musíme na ně brát ohled. Čeká nás proces, během kterého hráči budou nabírat kondici a zvykat si na taktické pokyny. Výhodou je, že hodně z nich bude hrát na pozicích, které znají, a pak bude záležet jenom na jejich kvalitě.

Kdo bude brankářskou jedničkou? Věříte Peteru Vindahlovi?

Ano, stále mu věřím.

Pořád neznáte svého soupeře v předkole Konferenční ligy, bude to buď kazachstánské Aktobe nebo Legia Varšava. Koho byste radši?

Musíme počkat a uvidíme. Nemáme to jak ovlivnit, ale jsou to dva těžcí soupeři, kteří hrají Evropskou ligu. Buď nás čeká dlouhá cesta do Kazachstánu, nebo velmi silný polský soupeř. Musíme se přizpůsobit, a ať dostaneme kohokoli, budeme připravení.