Nechci se chovat jako idiot! Priske o krizi Sparty, kritice fanoušků i synu Augustovi

  11:30
Během reprezentační přestávky řeší nepříjemné starosti. Musí přijít na to, jak fotbalisty Sparty znovu nastartovat po sérii nevydařených výsledků. „Začátek sezony se nám vyvedl, ale teď jsme v období, kdy nepodáváme takové výkony, jaké bychom chtěli,“ uznal trenér Brian Priske.
Sparťanský trenér Brian Priske

Sparťanský trenér Brian Priske | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Do Prahy se vrátil v červnu, krátce po jeho nástupu Sparta odstartovala sérii devíti vítězství. Teď se ale trápí a vyhrála jediný z posledních sedmi zápasů.

„Po vzestupu někdy následuje propad, proto tu teď sedíme v atmosféře skoro jako na pohřbu. Po celé Evropě ale najdete lepší týmy, které mají ještě horší bilanci a jsou na tom hůř. Všechno máme ve svých rukou a jsem přesvědčený, že se dokážeme zlepšit,“ zdůraznil v obsáhlém rozhovoru pro platformu Sparta Unlimited.

O čem ještě dánský kouč hovořil?

O současné situaci klubu: „V obecné rovině si musíme vážit toho, kde jsme. Sparta je v dobré situaci, ale samozřejmě je lehké se podívat na výsledky. Zaměřit se pouze na ně, závěr pak bude takový, že jsme druzí, že jsme v posledních pěti, šesti zápasech nepředvedli ideální výkon a v minulé sezoně nezískali titul. Ale věřím, že si fanoušci pamatují, jaké to bylo před čtyřmi lety, než jsme získali první titul.“

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

O problémech posledních týdnů: „Nedáváme tolik gólů jako na začátku sezony. To je faktor, který je ve fotbale dost podstatný. Pak můžeme hledat vysvětlení, proč si nevytváříme dostatek šancí a proč je neproměňujeme. Také mluvíme o defenzivě, je pravda, že jsme dostali několik laciných branek, ale obecně bych řekl, že naše obrana je solidní. Dostali jsme šestnáct branek, což je dost, ale když se podíváme na data, jsme defenzivně silnější než v mých prvních dvou letech tady.“

O fanoušcích a kritice: „Vím, že spousta lidí vnímá slabá místa o to silněji, což je fér. Přijímám kritiku na svou osobu. Ale mojí prací je zůstat klidný a s chladnou hlavou analyzovat situaci. Nebudu tvrdit, že je vše špatně a že je potřeba vše překopat, protože jsme vyhráli jednou ze sedmi zápasů. Takhle by fotbal fungovat neměl. Je třeba zachovat klid. Už na startu sezony jsem říkal, že to nebude jednoduché, jelikož minulý ročník byl těžký. Je to rána, která potřebuje čas, aby se zahojila.“

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

O emocích po remíze s Teplicemi: „V neděli jsem to na kluky vybalil, ale pak jsem se vyspal a v pondělí už převládala konstruktivní nálada. Snažím se věci řešit, napravit. Diskutuji s hráči, pokud možno bez negativních emocí. Neřekl bych, že slyšeli něco, co by nebyli schopni unést. Nechci se chovat jako idiot. Vždy se snažím jednat s respektem, ale zároveň chci být ve své kritice zcela upřímný, což jde i s rázným tónem.“

O hladovosti a motivaci: „Nepochybuji o tom, že všichni hráči jsou hladoví a mají motivaci hrát za Spartu. Ale někdy v zápasech postrádají detaily, které mohou vyvolávat dojem, že nevydávají dostatek úsilí a energie. Proto jednou za čas mluvím o hladovosti a motivaci. Například po prvním poločase s Teplicemi, náš pohyb a tlak jednoduše nebyl dostatečný. Až na posledních 20 minut jsme nebyli dost rázní v soubojích. Ale všichni vědí, že tihle kluci umí hrát dobrý fotbal a dávat hezké góly.“

O synovi Augustovi: „Chápu, že na něj dostávám otázky. Jelikož se mu daří, je to logické. Beru to jako pozitivum, že lidé projeví zájem o mou rodinu. V soukromí se ale snažím být jeho otcem, ne trenérem, protože nevím, co přesně se v jeho klubu děje a jak chce jejich trenér hrát. A z vlastní zkušenosti vím, jak je frustrující, když moji hráči mluví s otci a agenty a ti jim říkají něco jiného, než po nich chci já.“

O změně formace: „Myslím, že formace pro mě vždycky byla jen nástrojem, ale moje filosofie spočívala v něčem jiném: dominantní, agresivní a přímočarý fotbal s vysokým presinkem. A je pravda, že jsem měl pocit, že formace 4-3-3 nám to umožňovala nejlépe, ale pak jsme přepnuli na 3-4-3 a dařilo se nám. Ale není stanoveno, že musíme hrát jeden nebo druhý systém. Vždy záleží na hráčích a vývoji zápasu. Takže není dané, že i příštích pět let budeme hrát na tři vzadu.“

Kudy z nudy, Sparto? Priske musí najít nakopávák, jeho tým teď nebaví

O nejcennější vzpomínce z prvního angažmá: „Nemůžu vybrat jeden, to by nebylo fér, protože jsme během těch dvou sezon zažili spoustu dobrých momentů. Můžu ale vyzdvihnout takový, který možná lidé neznají. Slavili jsme na Letné a po celém patře kolovala slivovice. To je jeden z momentů, kterých si hodně vážím, protože jsem si udělal obrázek o klubu jako celku, protože jsme slavili všichni dohromady. A pořád jsem trochu naštvaný na Panáka, protože on mi tu slivovici neustále podsouval. A já ji fakt nemusím.“

O Spartě teď a před třemi lety: „Největší rozdíl je v tom, že dnes má Sparta vybudované mnohem pevnější a silnější základy. Jsme v mnohem lepším stavu, než když jsem poprvé přicházel. Teď je potřeba se dostat zpět do bodu, kde jsme byli před mým odchodem. Možná lehce později, než se postoupilo do Ligy mistrů. To ale ve fotbale nedokážete lusknutím prstu.“

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

