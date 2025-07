„Máme na čem pracovat, abychom byli konzistentní a prokazovali kvalitu, kterou víme, že máme,“ přemítal Priske.

Vlastně mu není co závidět. Není v klasické situaci, kterou zažívá nový kouč v novém prostředí. Odpadá mu doba hájení, nárok na zvýšenou toleranci.

Vždyť na Letné i na Strahově zná každý drn na trávníku. Za rok, co byl ve Feyenoordu, se tým nijak závratně neproměnil, takže o většině hráčů ví všechno. Má celkem přesnou představu, co na ně platí. Tuší, jak by měla Sparta fungovat a co by jí mělo pomoct.

Proto se výsledky čekají okamžitě. Ne zítra, ne za týden. Hned! Jenže jak tak rychle uzdravit tým, který v minulé sezoně zaostal za mistrovskou Slavií o ostudných sedmadvacet bodů a inkasoval 44 gólů, což je bilance srovnatelná s jedenáctými Teplicemi či dvanáctou Mladou Boleslaví?

Ani v sobotu večer nebyla Sparta vzadu jistá, Jablonec pustila do několika šancí a k prvnímu gólu mu pomohla chyba gólmana Vindahla: u tyče si nepohlídal ránu Jawa z velkého úhlu, rukou máchl pomalu a pozdě, a když balon prosvištěl do sítě, naštvaně čutl do tyčky.

Všimli jste si, že obránce Cobbaut měl na dresu špatně natištěné příjmení, kam se nedopatřením vloudilo písmeno L? Přelepil ho tmavou páskou, ale i tak byl překlep vidět.

Přesně taková je zatím celá Sparta. Nedostatky se snaží maskovat, ale moc jí to nejde.

Sparťan Jan Kuchta hlavičkuje na bránu v Jablonci, stoper Tekijaški mu střelu zblokovat nedokázal. Byl z toho gól.

To, co ji trápí, je totiž vidět na první pohled. Kromě nedorazů v defenzivě, na kterých Priskeho tým intenzivně pracuje, byla v Jablonci mizerná i koncovka. Hosté si nemohli stěžovat, že by se neprocpali do šancí, ale jak je řešili? Ve spěchu, bez chladné hlavy, nervózně.

Jako křídelník Krasniqi, který překvapivě naskočil od první minuty. Pelášil na brankáře Hanuše a místo, aby přihrál doprava volnému Kadeřábkovi, zachrtil, udělal kličku a sám se vytlačil do krkolomné pozice, v níž zakončení nezvládl.

Dvě možnosti zazdil i Kuchta, než se po hodině napotřetí trefil a srovnal na konečných 1:1. Po zápase si ulevil: „Dřív jsme to měli zjednodušit a dávat víc centrů. A ty šance! Nedali jsme čtyři vyložené a z gólmana Hanuše udělali muže zápasu.“

Když Priske po utkání svolal hráče do kroužku a stoupl si doprostřed jako obvykle, určitě se snažil povzbudit. Možná i vyzdvihnout pár kladů: tým přinejmenším nepůsobil tak bezradně a vyčichle jako na jaře, kdy se pod koučem Friisem zoufale trápil. Tentokrát byla na hřišti o poznání bojovnější Sparta.

S novým kapitánem Haraslínem. S navrátilcem Kadeřábkem, který zprava neúnavně podporoval útok. S dříčem Kuchtou na hrotu. Ale i přes mírný pokrok bylo znát, že spousta věcí povážlivě skřípe.

Bylo by bláhové, kdyby se sparťané upínali na to, že je spasí jen a pouze Priskeho kouzlo, které dřív přičarovalo dva tituly. V první řadě se musí chytit za nos hráči, včetně opor: to oni zbabrali minulou sezonu, ač museli cítit, že potenciál týmu je mnohem výš.

Pavel Kadeřábek ze Sparty brání v přístupu k míči jabloneckému Danielu Součkovi.

Ale největší zodpovědnost leží přece jen na Priskem, který teď musí rozseknout pár dilemat. Bude dál bezmezně věřit gólmanu Vindahlovi? Kým nahradí albánského čertíka Laciho, který zmizel do tureckého Rizesporu? O kolik posil si řekne, aby do týmu napumpoval větší konkurenci? Pustí náladového útočníka Olatunjiho do Ameriky?

Spousta otázek, málo času. Vzhledem k tomu, jak suverénní byla loni Slavia, bude zřejmě každá ztráta bolet. O to zásadnější pro Spartu bude zvládnout start, který nevypadá až tak náročně: v příštím kole doma Mladá Boleslav, pak výjezd do Pardubic.

Šest bodů? Povinnost.