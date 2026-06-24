Priske: Chceme cítit změnu energie, i u fanoušků. Co přestupy a kapitán?

Kde se ale změna rozhodně nečeká, je post kapitána. „I do další sezony jím bude Lukáš Haraslín. Ještě jsem s ním ani nemluvil, protože je do pondělí na dovolené, ale změna kapitána tématem není,“ potvrdil Priske.
Tak co od nového ročníku čekat?
„Určitě nezměníme vše odshora dolů, pracujeme na malých detailech. Musíme se podívat do ofenzivy, kde jsme kolikrát sice drželi míč velkým poměrem, ale šancí si moc nevytvořili,“ líčil trenér.
„Takový poslední zápas s Hradcem jsme měli dva góly zpoza vápna, jinak žádné velké šance. To musíme změnit. Fanoušci musejí vidět přímočařejší hru, která povede ke střelám. Defenzivně jsem měl ve Spartě asi nejlepší sezonu, čtrnáct čistých kont za 35 zápasů? To je slušný výsledek. Toho musíme jen využít,“ zdůraznil Priske.
„Zároveň je potřeba změnit mindset, přemýšlení v celém klubu, a to se týká i fanoušků. Dvě sezony bez titulu jsou zklamáním, ale my musíme automaticky chtít vyhrávat a jít si za tím. Ne jen čekat a předpokládat, že vyhrajeme. Musí to být znát a já věřím, že to na hráčích půjde poznat,“ pokračoval.
„Doufám, že to uvidím i na tribunách, to bych si přál.“
Sparta zahájila přípravu v pondělí a na ní se objevily i nové posily – útočník Ebrima Singhateh z Jablonce, obránce Viktor Vitályos z MTK Budapešť a brankář Krisztián Hegyi z West Hamu. Z výpůjčky na kmenového hráče se pak proměnil záložník Sivert Mannsverk.
O čem se na předsezonní tiskové konferenci trenér ještě mluvil?
O motivaci vyhrávat: „Neřekl bych, že je ve Spartě někdo, kdo nemá motivací vítězit a získávat trofeje. To není problém. Možná nějaké taktické drobnosti, které musíme doladit, protože některá utkání nám nevyšla jak v Evropě, tak doma. Ale kádr máme tak silný, že bychom se vždy měli rvát o výhru. Měli bychom být realisté. Za pár týdnů začneme a věřím, že budeme připravení.“
O ambicích na zisk titulu: „Ztratili jsme titul o čtyři body. A tuhle ztrátu musíme smazat. Hráči se ještě musí zlepšit, ale jinak jsme blízko. Vždyť celkově jsou to nějaká čtyři procenta, o která jsme za minulou sezonu zaostali. Naší prací je, abychom tyhle procenta smazali. Máme kvalitní kádr a dobré hráče, kteří to dokážou.“
O posilách: „Každou sezonu tady řešíme, jestli někoho přivedeme a kolik posil nakonec bude. Jako bychom jich museli nakoupit tunu. Vždyť za poslední rok jsme obměnili kádr dost, další hráči přišli. Teď musíme najít ty klíčové, kteří udělají rozdíl. Možná to budou navrátilci z hostování Karabec či Suchomel, uvidíme.“
|
Sparta vykoupila Mannsverka z Ajaxu. Ukázal správnou mentalitu, řekl Rosický
O brankářské trojici: „Gólmany potřebujeme a potřebujeme silný tým gólmanů. Teď když přišel Hegyi, tak je náš tým ještě silnější. Nejen krátkodobě, ale také dlouhodobě. Navíc můžeme reagovat v jakémkoli scénáři, který zahrnuje i možná zranění. Nemůžu zatím prozradit, kdo bude jedničkou, ale určitě v prvním zápase v Brně bude nějaký gólman stát a určitě to bude silný a dobrý gólman.“
O dlouhodobě zraněných hráčích: „Peter Vindahl si oddechl a začíná pracovat. Momentálně je v Itálii a začíná s výběhy, takže se postupně dostává do tempa. Očekávám, že začátkem srpna bude připravený naskočit. Emmanuel Uchenna ještě pár týdnů potřebuje a Ondřej Penxa s Magnusem Andersenem ještě připravení nejsou kvůli zraněným kolenům.“
O Hugu Sochůrkovi: „Ukázal, že si umí vždy poradit, je klidný a má skvělé schopnosti vyvezení míče. Navíc má skvělý charakter na tak mladého kluka, když k tomu přidá i nějaké góly a body, bude to skvělé. Na tom u něj budeme pracovat a očekáváme, že bude bojovat s ostatními záložníky o místo. Už na jaře jsem zjistil, že je dost silný na to, aby hrál v základu, kde je velká konkurence. A budeme muset být konkurenceschopní jak dopředu, tak dozadu.“
|
Sparta má druhou letní posilu. Z West Hamu přichází maďarský brankář Hegyi
O lídrech v kabině: „Kolem Šula budou potřeba další pomocníci, kteří mu pomohou, stejně jako to měl Ladislav Krejčí. Budou to třeba odlišní hráči než dřív, protože nás opustili Lukáš Sadílek či Filip Panák. Otevírá to pozici pro Adama Ševínského nebo Patrika Vydru, ale i další, od kterých v tomto směru čekám teď víc.“
O stylu hry: „Určitě zůstáváme věrní filozofii, kterou jsme si nastavili od začátku. Možná bude potřeba změnit přemýšlení v některých těžších zápasech, kde jsme si nedokázali vytvářet šance a byli pasivnější, to má rozhodně co dělat se stylem hry. Cílem není držet míč, ale mít šance.“