Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Priske: Chceme cítit změnu energie, i u fanoušků. Co přestupy a kapitán?

Autor:
  16:51

Fotogalerie2

Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske na otevřeném tréninku. | foto: ČTK

Na první pohled jste cítili, že přišli v dobré náladě. Na startu přípravy sparťanských fotbalistů vedle sebe usedli trenér Brian Priske a sportovní ředitel Tomáš Rosický, aby společně okomentovali vyhlídky před novou sezonou. „Změny? Vždycky by měl člověk mít plán, jak dělat věci jinak,“ kývl dánský kouč.

Kde se ale změna rozhodně nečeká, je post kapitána. „I do další sezony jím bude Lukáš Haraslín. Ještě jsem s ním ani nemluvil, protože je do pondělí na dovolené, ale změna kapitána tématem není,“ potvrdil Priske.

Tak co od nového ročníku čekat?

„Určitě nezměníme vše odshora dolů, pracujeme na malých detailech. Musíme se podívat do ofenzivy, kde jsme kolikrát sice drželi míč velkým poměrem, ale šancí si moc nevytvořili,“ líčil trenér.

„Takový poslední zápas s Hradcem jsme měli dva góly zpoza vápna, jinak žádné velké šance. To musíme změnit. Fanoušci musejí vidět přímočařejší hru, která povede ke střelám. Defenzivně jsem měl ve Spartě asi nejlepší sezonu, čtrnáct čistých kont za 35 zápasů? To je slušný výsledek. Toho musíme jen využít,“ zdůraznil Priske.

„Zároveň je potřeba změnit mindset, přemýšlení v celém klubu, a to se týká i fanoušků. Dvě sezony bez titulu jsou zklamáním, ale my musíme automaticky chtít vyhrávat a jít si za tím. Ne jen čekat a předpokládat, že vyhrajeme. Musí to být znát a já věřím, že to na hráčích půjde poznat,“ pokračoval.

„Doufám, že to uvidím i na tribunách, to bych si přál.“

Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske na otevřeném tréninku.

Sparta zahájila přípravu v pondělí a na ní se objevily i nové posily – útočník Ebrima Singhateh z Jablonce, obránce Viktor Vitályos z MTK Budapešť a brankář Krisztián Hegyi z West Hamu. Z výpůjčky na kmenového hráče se pak proměnil záložník Sivert Mannsverk.

O čem se na předsezonní tiskové konferenci trenér ještě mluvil?

O motivaci vyhrávat: „Neřekl bych, že je ve Spartě někdo, kdo nemá motivací vítězit a získávat trofeje. To není problém. Možná nějaké taktické drobnosti, které musíme doladit, protože některá utkání nám nevyšla jak v Evropě, tak doma. Ale kádr máme tak silný, že bychom se vždy měli rvát o výhru. Měli bychom být realisté. Za pár týdnů začneme a věřím, že budeme připravení.“

O ambicích na zisk titulu: „Ztratili jsme titul o čtyři body. A tuhle ztrátu musíme smazat. Hráči se ještě musí zlepšit, ale jinak jsme blízko. Vždyť celkově jsou to nějaká čtyři procenta, o která jsme za minulou sezonu zaostali. Naší prací je, abychom tyhle procenta smazali. Máme kvalitní kádr a dobré hráče, kteří to dokážou.“

O posilách: „Každou sezonu tady řešíme, jestli někoho přivedeme a kolik posil nakonec bude. Jako bychom jich museli nakoupit tunu. Vždyť za poslední rok jsme obměnili kádr dost, další hráči přišli. Teď musíme najít ty klíčové, kteří udělají rozdíl. Možná to budou navrátilci z hostování Karabec či Suchomel, uvidíme.“

Sparta vykoupila Mannsverka z Ajaxu. Ukázal správnou mentalitu, řekl Rosický

O brankářské trojici: „Gólmany potřebujeme a potřebujeme silný tým gólmanů. Teď když přišel Hegyi, tak je náš tým ještě silnější. Nejen krátkodobě, ale také dlouhodobě. Navíc můžeme reagovat v jakémkoli scénáři, který zahrnuje i možná zranění. Nemůžu zatím prozradit, kdo bude jedničkou, ale určitě v prvním zápase v Brně bude nějaký gólman stát a určitě to bude silný a dobrý gólman.“

O dlouhodobě zraněných hráčích: „Peter Vindahl si oddechl a začíná pracovat. Momentálně je v Itálii a začíná s výběhy, takže se postupně dostává do tempa. Očekávám, že začátkem srpna bude připravený naskočit. Emmanuel Uchenna ještě pár týdnů potřebuje a Ondřej Penxa s Magnusem Andersenem ještě připravení nejsou kvůli zraněným kolenům.“

O Hugu Sochůrkovi: „Ukázal, že si umí vždy poradit, je klidný a má skvělé schopnosti vyvezení míče. Navíc má skvělý charakter na tak mladého kluka, když k tomu přidá i nějaké góly a body, bude to skvělé. Na tom u něj budeme pracovat a očekáváme, že bude bojovat s ostatními záložníky o místo. Už na jaře jsem zjistil, že je dost silný na to, aby hrál v základu, kde je velká konkurence. A budeme muset být konkurenceschopní jak dopředu, tak dozadu.“

Sparta má druhou letní posilu. Z West Hamu přichází maďarský brankář Hegyi

O lídrech v kabině: „Kolem Šula budou potřeba další pomocníci, kteří mu pomohou, stejně jako to měl Ladislav Krejčí. Budou to třeba odlišní hráči než dřív, protože nás opustili Lukáš Sadílek či Filip Panák. Otevírá to pozici pro Adama Ševínského nebo Patrika Vydru, ale i další, od kterých v tomto směru čekám teď víc.“

O stylu hry: „Určitě zůstáváme věrní filozofii, kterou jsme si nastavili od začátku. Možná bude potřeba změnit přemýšlení v některých těžších zápasech, kde jsme si nedokázali vytvářet šance a byli pasivnější, to má rozhodně co dělat se stylem hry. Cílem není držet míč, ale mít šance.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na zápase s Mexikem prý bude přes šest tisíc Čechů

Sledujeme online
Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Priske: Chceme cítit změnu energie, i u fanoušků. Co přestupy a kapitán?

Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske na otevřeném tréninku.

Na první pohled jste cítili, že přišli v dobré náladě. Na startu přípravy sparťanských fotbalistů vedle sebe usedli trenér Brian Priske a sportovní ředitel Tomáš Rosický, aby společně okomentovali...

24. června 2026  16:51

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na zápase s Mexikem prý bude přes šest tisíc Čechů

Sledujeme online
Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

24. června 2026  15:22

Česko - Mexiko na MS ve fotbale: Sázková nabídka, atraktivní kurzy. Překvapí Češi?

Adam Hložek gestikuluje během zápasu s Jihoafrickou republikou.

Čeští fotbalisté stojí před klíčovou bitvou mistrovství světa. V posledním utkání základní skupiny A se utkají s domácím Mexikem. K případnému postupu do play off potřebují zvítězit. Jaké jsou...

24. června 2026  14:15

Fenomén, který zkoumali i vědci. Ale tušili jste, že mexickou vlnu vymyslel Američan?

Mexičtí fanoušci se pokoušejí o největší mexickou vlnu na světě.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Do startu fotbalového mistrovství pořád ještě dost dnů zbývalo. Přesto se tisícovky Mexičanů v zelených dresech s aztéckými motivy začátkem června přímo v hlavním městě vyvalily do ulic. Sraz? Už...

24. června 2026  13:22

S netrpělivým miliardářem za zády. Pro Peška bylo Polsko terno

Jakub Pešek v dresu polského klubu Wieczysta Kraków

Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl...

24. června 2026  13:09

Jezdil tramvají, vyhrál derby. Zapomenutý slávista z Mexika: Charolim říkal, že dobrý

Premium
Césareo Victorino ve slávistickém dresu.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Do poslední chvíle nevíte, jestli vážně všechno klapne. První kontakt v polovině května: „Na Prahu stále rád vzpomínám. Určitě přijeďte. Uděláme rozhovor.“ Druhý začátkem června: „Všechno platí. A...

24. června 2026

Slončík se vrací do Hradce Králové, tentokrát jde z Plzně na přestup

Tom Slončík na tréninku královéhradeckých fotbalistů

Tom Slončík přestoupil z fotbalové Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezony nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. Východočeši o tom...

24. června 2026  11:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Brankář Surovčík prodloužil smlouvu ve Spartě

Sledujeme online
Sparťanský brankář Jakub Surovčík

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

24. června 2026  11:32

Pauzy na pití? Příjem z nich FIFA nemá, řekl Infantino. Zůstat by prý mohly napořád

Prezident FIFA Gianni Infantino na utkání mistrovství světa mezi Uruguayí a...

I když to stále neřekl naplno, je jasné, že sponzoři si libují. Přesto prezident světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino zdůraznil: „My z těchto reklam žádný zisk navíc nemáme.“ Načež...

24. června 2026  11:26

Dva fandové Slavie čelí po výtržnostech na derby obvinění, další policie vyšetřuje

Kotel sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

První dva obviněné má incident na květnovém předčasně ukončeném fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou. Kriminalisté je podezírají z trestného činu výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného...

24. června 2026  11:22

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Karviná je životní šance a musím ji využít děj se co děj, říká trenér West

Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku.

Byť šéfové fotbalistů MFK Karviná oficiálně představili nového trenéra Romana Westa tento týden, jak uvedl, smlouvu podepsal ještě před tím, než členové etické komise Fotbalové asociace České...

24. června 2026  11:02

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

24. června 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.