Nečekaně.

Senzačně.

Narychlo.

A stylově.

Na sociálních sítích ho Sparta představila nejdřív jako tajemnou postavu kráčející temnou chodbou, aby se nakonec objevila silueta jeho obličeje a na pozadí zahrála píseň ze slavného montypythonovského trháku Život Briana: Always Look on the Bright Side of Life.

Přeloženo: Vždy se dívej na život z té lepší stránky.

Přesně tenhle náhled v poslední době sparťanům chyběl. Protrápili se ke čtvrtému místu v lize, tak tak zachránili účast v pohárech. A otázka za milion zní, jestli se pod Priskem může optimismus vrátit.

Fakt je, že jestli někdo dokázal trouchnivějící Spartu v posledních letech restaurovat, byl to on.

Byl důmyslný, energický, odhodlaný, progresivní. Leklému týmu vrátil život a vyhrál dva tituly i pohár. Položil základ k tomu, aby se na začátku minulé sezony po nekonečně dlouhé době povedlo postoupit do Ligy mistrů.

Jenže to už byl ve Feyenoordu Rotterdam a část sparťanů si rozezlil, protože si přesun vynutil.

O to víc teď rezonuje otázka: Může znovu dokázat velké věci?

Jeho angažování si lze vyložit různě. Třeba tak, že Sparta nevěděla, kudy kam. Nebo že nechtěla riskovat. Nebo že sama sebe přesvědčila, že existuje jeden jediný muž, který ji jistojistě uzdraví.

O to je Priskeho pozice zrádnější. Zatímco při prvním angažmá vlastně neměl co ztratit, teď se od něj budou čekat zázraky na počkání.

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství nad Baníkem Ostrava.

„Pro Briana hrála znalost prostředí, celého nastavení klubu a jeho předchozí úspěchy,“ objasnil v neděli Rosický. I přes potíže se srdcem a klidový režim se v Priskeho návratu angažoval, což znamená, že muselo dojít na oboustranné udobřování: „Fotbal přináší emotivní situace a rozhodnutí. Už v průběhu sezony jsme si náš společný rozchod vyjasnili. Pak bylo jasné, že tak úspěšný trenér musí být na našem seznamu potenciálních koučů.“

Tak dlouho Sparta tenhle seznam proškrtávala, až na něm Priske nakonec zbyl sám. Do poslední chvíle se jeho návrat dařilo ututlat a fanoušci se už pár dní dohadovali, jestli přijde jeho krajan Bo Svensson nebo Němec Robert Klauss. Nakonec došlo na variantu, která by ještě týden dva zpátky napadla málokoho.

Jako by si Priske jen odskočil na roční hostování a teď se vrátil - jen jistě za výhodnějších podmínek, protože přilákat trenéra, kterého vábili skotští Rangers či bundesligový Wolfsburg, to určitě nebylo zadarmo.

Jenže Sparta potřebuje nakopnout a na peníze se může ohlížet jen částečně. Pokud byla přesvědčená, že Priske je tím, kdo ji bleskově doručí zázračný lék a postaví ji na nohy, pak si pro něj musela jít se vší rozhodností a hlavně rychle. Už teď je pět minut po dvanácté, protože příprava začíná za necelý týden.

A je otázka, co vlastně od Sparty čekat na přestupovém trhu.

Chystá se opravdu řez v kádru, o kterém se spekuluje celé jaro? Nebo se teď vsadí na to, že Priske zvládne oživit i ty hráče, kteří pod ním válelil a pak zvadli?

„Intenzivní debata s Brianem o podobě kádru a posil probíhala ještě před veřejným oznámením,“ vzkázal Tomáš Sivok, který dočasně supluje Rosického roli sportovního ředitele. „Zapadá do dlouhodobé koncepce, kterou máme nastavenou.“

Sparťanský kouč Brian Priske po pohárovém vítězství nad Slavií.

V poslední době to vypadá, že sparťanskou koncepcí je retrostyl a návrat ke vzpomínkám na zlaté časy. Nejdřív dorazil střelec Kuchta, který v dánském Midtjyllandu vydržel jen půl roku. A teď i kouč.

„Jsem zpátky a hlad po úspěších mám minimálně stejně velký jako dřív. Možná ještě větší,“ navnadil fanoušky Priske. „Chci znovu se Spartou vyhrávat trofeje.“

Bude to comeback roku?

Nebo důkaz, že dvakrát totéž není nikdy totéž?