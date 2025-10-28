Chance Liga 2025/2026

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól fotbalových Bohemians. Na druhé straně skóroval po rohu, jenže i on si podle asistentů o obrazovek počínal nedovoleně. To všechno ještě předtím, než se na Letné začalo pálit regulérně.
„Po sto letech jsem se zaradoval, nedělám to z pověrčivosti, ale už se nikdy radovat nebudu,“ hlesl Jaroslav Veselý, kouč Bohemians po ligové porážce 1:2. „Video bere emoce hlavně fanouškům, přezkumy trvají dlouho. Ale naštvaní můžeme být hlavně na sebe,“ dodal.

Bohemians mohli na Spartě vést už po devíti minutách. Sinjavskij byl nalevo úplně volný, navedl si míč na kraj vápna a jako zkušený mazák zakroutil balon na zadní tyč. Brankář Vindahl se jen ohlédl.

Všichni se postavili ke středovému kruhu, jen rozhodčí Lukáš Nehasil si stále přidržoval sluchátko. Ofsajd? Těžko. Řešil se jiný, daleko dřívější přestupek.

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

„Je to škoda, protože jsme přišli o krásný gól. Klidně aspiranta na branku roku,“ kroutil hlavou Veselý. Po verdiktu jen ironicky zatleskal. „O těchto momentech by se mělo psát, tohle má prodávat ligu. Místo toho nám to zase bude nějak vysvětlené. Přijde mi, že se tady pořád něco hledá, až se najde.“

Našlo.

Na počátku akce byl v souboji právě Martinec s Drchalem, druhý jmenovaný se z jeho držení vysmekl a rukou ho přitom zasáhl do obličeje. Sudí Nehasil na celou situaci koukal, jako faul jedné ze stran ji ale nevyhodnotil.

„Nejdřív se jednalo o vzájemné držení, ale co jsem bohužel neviděl, že následně došlo k udeření bránícího hráče a bezprostředně poté padla branka,“ vysvětlil poté Nehasil před kamerami Oneplay Sport.

Řešilo se i Martincovo držení za dres?

„Správná otázka, řešilo, ale podle nás se nejdřív oba drželi vzájemně,“ doplnil sudí.

Přes hostujícího útočníka a záložníka Čermáka se pak míč dostal na kraj k Sinjavskému. Videorozhodčí si Nehasila zavolal k mobilní obrazovce, ukázal mu záběr a doporučil gól neuznat, což značně namíchlo hostující lavičku i příznivce v černo-zelené, kteří zaplnili sektor na druhé straně hřiště.

Právě tam domácí po půlhodině rozehráli roh nakrátko, míč se vrátil k Preciadovi, který si jen z kroku našlápl a odcentroval na zadní tyč, kam si naběhl volný Martinec. Hlavou překonal brankáře Reichla a radoval se jako divý, vždyť v základu za Spartu teprve podruhé, v lize úplně poprvé. A hned gól.

Jenže ani ten neplatil.

Martinec se před zakončením vymanil ze soupeřova držení a hostující Hůlka za ním upadl. Tady se nejspíš zkoumal i ofsajd, protože postavení bylo velmi těsné, jenže po několika minutách běžel Nehasil znovu k obrazovce. A stejně jako předtím gól neuznal kvůli faulu.

„Centrovaný míč šel k panu Martincovi a dvěma hráčům Bohemians. Útočící hráč zatáhl oběma rukama bránícího soupeře za dres a poté dal branku. Protože fauloval, nemohli jsme gól uznat,“ vysvětlil rozhodčí.

Souboj Jakuba Martince a Yusufa Helala.

Jeho asistenti u videa úřadovali ještě potřetí, to když už za stavu 2:1 Birmančevičovu přihrávku dorazil do odkryté brány Kuchta. Oslavou chtěl provokovat, ve vzduchu rukama nakreslil obrazovku a poté jako by zapískal a ukázal na střed. Platí? Neplatil. Ofsajd. Tady už nebylo, co rozporovat.

Opět se ale dlouho čekalo, tři zkoumání sebrala víc než pět minut, dohromady se nastavovalo třináct.

„Bohužel, když dostanete VAR do fotbalu, vždycky tam budou pro a proti,“ líčil sparťanský trenér Brian Priske. „Jako trenér chcete hrát zápasy s co nejmenším počtem přerušení, ale chtěli jsme VAR, tak musíme chápat, že sudí potřebují čas na rozsouzení. První dvě situace jsou na rozhodčím a jeho posouzení.“

Sudí řešil i zákrok na útočníka Drchala ve druhé půli, kdy se mu pod nohy na hraně vápna vrhl domácí gólman Vindahl. Drchal zavrávoral, ale sudí penaltu neodpískal. „Útočník si píchl míč kolem brankáře, došlo k minimálnímu kontaktu, pro mě se o přestupek nejednalo,“ vysvětlil Nehasil.

