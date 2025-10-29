Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

„Už to bylo dlouhé,“ kývl po ligovém souboji v rozhovoru pro televizi Oneplay Sport.
Čekal od konce srpna, kdy pomohl zdolat v jiném lokálním souboji nedalekou Duklu. A pak? Zoufalství. Zmar. Smůla. Lítost.
„Pro mě bylo nejvíc pozitivní, že jsem se dostával do šancí. Na hřišti jsem od toho, abych dával góly. Konečně se to povedlo. Ve druhém poločase mi kluci připravili skvělý servis a nakonec jsem se trefil,“ líčil Kuchta.
Kuchtova oslava třetího gólu Sparty, který poté rozhodčí kvůli ofsajdu odvolal.😂 pic.twitter.com/0zGaPiVK7B— Sporťák (@SportakCZ) October 28, 2025
Zničehonic mu k nohám proskákal Preciadův pokus z nouze, se štěstím jen o kousek nebyl v ofsajdu a zblízka propálil výborného brankáře Reichla. Ten kolikrát vyškrábl balon v krkolomné pozici, přežil i odvolanou střelu Martince. Jenže zásah českého reprezentanta už platil.
Kolikrát se předtím Kuchta pořádně naštval, když on nebo někdo z jeho spoluhráčů nevyužil vyložené příležitosti. A že jich společně měli fůru. Sám přepustil místo produktivnějšímu Rrahmanimu, jenže najednou se přestalo dařit i jemu.
A Sparta začala ztrácet. Během minulých tří utkání před Bohemians dostala míč do sítě jen jednou, v pražském derby se Slavií. To už dávno Kuchta jen vztekle obracel oči v sloup, protože dál čekal.
Riga, Zlín, Hradec, Plzeň, Baník, Shamrock, Slavia, Slovácko a nakonec Rijeka, kde během dohrávané půle netrefil hlavičku zblízka a technicky pálil do tyče. Dohromady čekal devět zápasů.
Z toho vyšly dvě remízy a tři prohry.
|
Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát
„Kuchťák? Po zápase vypadal dobře,“ neudržel pak vážný výraz obránce Filip Panák. Dovedete si asi představit, jak známý bouřlivák řádil. Stačilo, jak si v emocích vzápětí vychutnal ležícího stopera soupeře Vondru, který si balon po centru ze strany nešikovně srazil hlavou do vlastní brány.
Na děkovačce pak Kuchtu vyvolával domácí kotel, chválu slyšel i od trenéra.
„Cítil jsem v kostech, že bude správné Honzu nasadit. Předpokládal jsem, že by to mohl být zápas pro něj, že by mu Bohemka mohla sedět. Věřím, že mu gól pomůže, že mu zvedne sebevědomí. Od takových rozhodnutí tady jsem,“ kývl kouč Brian Priske.
A jakou medicínu na spravení gólové trudnosti použil?
„Poslední dny jsme hodně času trávili sledováním videa, jak ty situace zvládat líp. Dívali jsme se na jiné hráče, například v Lize mistrů, abychom našim klukům ukázali, jak se chovají a jak jejich rozhodnutí mají vypadat,“ líčil Priske.
|
Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení
„Hodně jsem na zakončení pracoval,“ přiznal Kuchta. „Podpořila mě kabina i trenérský tým. A ten čas strávený u videa se vyplatil,“ mrkl.
„Jsme tu od toho, abychom Honzovi pomohli. Jsem rád, že to prolomil a věřím, že v tom bude pokračovat,“ dodal Panák.
Příště se Sparta ukáže v Karviné, kde bude zase muset šance proměňovat.