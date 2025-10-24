Chance Liga 2025/2026

Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

  10:49aktualizováno  11:10
Sparťanští fotbalisté si nedobrovolně prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde v pátek odpoledne dohrají druhý poločas zápasu Konferenční ligy. Vzhledem k pozdějšímu návratu požádali Pražané o odklad nedělního utkání 13. kola Chance Ligy s Bohemians. Náhradní termín stanovila Ligová fotbalová asociace na úterní svátek od 17 hodin.

Fotbalisté Sparty se v Chorvatsku připravují na zápas Konferenční ligy. | foto: Reuters

Jakmile se v Chorvatsku ve čtvrtek kvůli prudkým lijákům zápas na pobřeží Jadranu předčasně ukončil, bylo jasné, že je v ohrožení i nedělní program.

Sparťanům pomohlo, že ve středu nesehrají zápas domácího poháru s brněnským Artisem, který trápí viróza v týmu.

A tak Sparta dostala nový termín v úterý.

Sparta dohraje zápas v Rijece v pátek od 16.00. Co se po předčasném konci řešilo?

Ligová fotbalová asociace totiž ve svých řádech ukládá, že mezi utkáním evropských pohárů a ligou musí uplynout minimálně 64 hodin, což v případě páteční dohrávky nelze splnit.

„Neuplynulo by ani 48 hodin. Na základě těchto skutečností a s ohledem na zachování regulérnosti soutěže proto LFA žádosti Sparty vyhověla a utkání přeložila,“ napsala asociace v oficiální zprávě.

I díky tomu teď Sparta dostává o den víc na přípravu.

Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

Proti Rijece odpoledne nastoupí od druhého poločasu ve stejné sestavě. Ten první sudí přerušil původně už po třinácti minutách kvůli stavu hřiště, které se nestíhalo odvodnit. Hodinová pauza pomohla, déšť ustal a hřiště se zlepšilo. Jenže jakmile v devět znovu oba týmy vyběhly, přišla další vlna, která dopadla úplně stejně.

O poločase bylo jasné, že další pokusy by vyústily jen ve stejné trápení, proto se dohrává v pátek. V Rijece je jasno a nevypadá to, že by měl být odložený zbytek druhého kola základní fáze jakkoli ohrožen.

V aktuální sezoně nejvyšší soutěže je to čtvrtý odložený zápas. V prvních dvou případech kvůli účasti v evropských pohárech. Nejprve se v normálním termínu nehrál duel Mladé Boleslaví s Plzní na žádost hostů. Viktoria v náhradním termínu zvítězila jasně 5:0.

Šílené počasí během utkání Konferenční ligy mezi Spartou a Rijekou.

O odklad úspěšně zažádala i Ostrava, její utkání v Pardubicích se uskutečnilo až zkraje října a vyhrála ho 1:0.

Baník navíc nedohrál ani domácí zápas 2. kola s Teplicemi, který byl po 25 minutách za stavu 1:0 pro Slezany přerušen kvůli nepříznivému počasí. Souboj se dohrál v polovině září a skončil 1:1.

Kvůli virovému onemocnění v kádru Bohemians v původním termínu neproběhl ani jejich duel s Mladou Boleslaví. Odehrál se až ve středu v tomto týdnu (1:1).

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 2 4 6 17:27 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

