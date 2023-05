ANALÝZA: Deset důvodů, proč se Sparta konečně dotýká titulu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ne, ještě není konec, ale přiznejme si: pokud by Sparta poprvé po devíti letech nedosedla na fotbalový trůn, bude to kolosální trapas. Kam by se to hrabalo na roztrhání trenérské licence, jak kdysi boss Jozef Chovanec komentoval náskok, který přenechával svým nástupcům. Ti ho neudrželi a skončili druzí.