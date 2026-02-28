U úvodních dvou gólů zápasu těžko cokoli rozporovat. Nejdřív zakončil hlavou po rohu domácí stoper Ševínský, záhy si do vlastní brány srazil balon jiný obránce Zelený.
A pak přišel onen kontroverzní moment.
Spartu posunul do opětovného vedení 2:1 kapitán Haraslín, když dorazil vysoký centr Vydry, který se k němu odrazil od ostravského beka Beweneho.
Podívejte se na spornou situaci, která předcházela Haraslínově gólu:
Jenže mezitím na centr v malém vápně naskakoval také Kadeřábek, který byl podle opakovaných záběrů prokazatelně v ofsajdu. Vystoupal do výšky, snažil se míč zahrát, jenže ten ho o hodně přeletěl.
Sudí chvíli přemýšleli a u videa zkoumali, jestli svým chováním zkušený krajní obránce ovlivnil soupeře, ale nakonec branku i přes nepochopení hostů uznali.
„Sudí si zřejmě vyhodnotili, že Kadeřábek hru neovlivnil,“ popsal situaci ve studiu expert a bývalý sparťanský obránce Jakub Podaný.
„Podle mě neměl platit,“ navázal Václav Kadlec, rovněž bývalý sparťan. „Kadeřábek na míč skáče a hlavičkovat chce. Že ho nakonec netrefí, je druhá věc. Stoprocentně tím ovlivnil Kričfalušiho, který to neměl zas tak daleko a určitě by do toho balonu šel jinak, kdyby tam Kadeřábka neměl,“ doplnil Kadlec.
Ostravský kouč Ondřej Smetana ofsajd ani neřešil: „Soustředil jsem se na střídání a jiné taktické věci, nezaobíral jsem se tím, jestli ofsajd bude, nebo ne. Všechny sparťanské góly měly jedno společné, že jsme je snadno darovali nešťastným odkopem nebo standardkou.“
Co o Kadeřábkově pohybu říkají pravidla?
Odstavec o ofsajdu prozradí, že útočící fotbalista je kromě obecné poučky o předposledním soupeři mimo hru až ve chvíli, když se do ní aktivně zapojí.
Což splní zaprvé, když zahraje míčem, což se v Kadeřábkově případě nestalo, nebo ovlivní soupeře tím, že:
- mu zabrání v hraní míče nebo v možnosti hrát míčem tím, že mu zjevně brání ve výhledu,
- svádí se soupeřem souboj o míč,
- zjevně se pokusí zahrát míč, který je v jeho blízkosti, přičemž ovlivní soupeře
- provede jasnou akci, která má zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem.
Kadeřábkovo chování splňuje hned několik bodů, takže sudí museli vyhodnotit, že v akci nijak neovlivnil soupeře. Jednak přímo za ním stojícího Kričfalušiho, a také Beweneho, který pak nepovedeným odkopem dal příležitost skórujícímu Haraslínovi.
Další gól Sparty přitom právě kvůli ofsajdu neplatil. Po ušmudlané akci Haraslína s Vojtou to byl druhý jmenovaný, který při střele domácího kapitána stál o kousek za hranou a poté dorážel do prázdné brány.
Na 3:1 pak zvýšil Vydra, hosté však závěr zdramatizovali gólem Planky, nicméně poté domácí udeřili ještě dvakrát. Nejdříve obránce Zelený a poté z penalty Rrahmani. Až sporný gól Haraslína pomalu zapadl.