Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

19:49aktualizováno  20:31
V ofsajdu stáli sparťanští fotbalisté při gólové akci proti ostravskému Baníku hned dvakrát. Jen jednou však sudí Karel Rouček po zkoumání videorozhodčích trefu odvolal. Sporný druhý zásah nakonec přispěl k vysokému domácímu vítězství 5:2.
Brankář ostravského Baníku Martin Jedlička podruhé v zápase inkasuje, tentokrát...

Brankář ostravského Baníku Martin Jedlička podruhé v zápase inkasuje, tentokrát z kopačky sparťanského útočníka Lukáše Haraslína (není na snímku). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti ostravskému Baníku.
Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se chytá s koučem Baníku Ondřejem Smetanou.
DVANÁCTÝ HRÁČ SPARTY. Tak pražský klub oslovuje své fanoušky, kteří před...
U úvodních dvou gólů zápasu těžko cokoli rozporovat. Nejdřív zakončil hlavou po rohu domácí stoper Ševínský, záhy si do vlastní brány srazil balon jiný obránce Zelený.

A pak přišel onen kontroverzní moment.

Spartu posunul do opětovného vedení 2:1 kapitán Haraslín, když dorazil vysoký centr Vydry, který se k němu odrazil od ostravského beka Beweneho.

Podívejte se na spornou situaci, která předcházela Haraslínově gólu:

Jenže mezitím na centr v malém vápně naskakoval také Kadeřábek, který byl podle opakovaných záběrů prokazatelně v ofsajdu. Vystoupal do výšky, snažil se míč zahrát, jenže ten ho o hodně přeletěl.

Sudí chvíli přemýšleli a u videa zkoumali, jestli svým chováním zkušený krajní obránce ovlivnil soupeře, ale nakonec branku i přes nepochopení hostů uznali.

Měl druhý sparťanský gól proti Baníku platit?

celkem hlasů: 228

„Sudí si zřejmě vyhodnotili, že Kadeřábek hru neovlivnil,“ popsal situaci ve studiu expert a bývalý sparťanský obránce Jakub Podaný.

„Podle mě neměl platit,“ navázal Václav Kadlec, rovněž bývalý sparťan. „Kadeřábek na míč skáče a hlavičkovat chce. Že ho nakonec netrefí, je druhá věc. Stoprocentně tím ovlivnil Kričfalušiho, který to neměl zas tak daleko a určitě by do toho balonu šel jinak, kdyby tam Kadeřábka neměl,“ doplnil Kadlec.

Ostravský kouč Ondřej Smetana ofsajd ani neřešil: „Soustředil jsem se na střídání a jiné taktické věci, nezaobíral jsem se tím, jestli ofsajd bude, nebo ne. Všechny sparťanské góly měly jedno společné, že jsme je snadno darovali nešťastným odkopem nebo standardkou.“

Co o Kadeřábkově pohybu říkají pravidla?

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Odstavec o ofsajdu prozradí, že útočící fotbalista je kromě obecné poučky o předposledním soupeři mimo hru až ve chvíli, když se do ní aktivně zapojí.

Což splní zaprvé, když zahraje míčem, což se v Kadeřábkově případě nestalo, nebo ovlivní soupeře tím, že:

  • mu zabrání v hraní míče nebo v možnosti hrát míčem tím, že mu zjevně brání ve výhledu,
  • svádí se soupeřem souboj o míč,
  • zjevně se pokusí zahrát míč, který je v jeho blízkosti, přičemž ovlivní soupeře
  • provede jasnou akci, která má zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem.

Kadeřábkovo chování splňuje hned několik bodů, takže sudí museli vyhodnotit, že v akci nijak neovlivnil soupeře. Jednak přímo za ním stojícího Kričfalušiho, a také Beweneho, který pak nepovedeným odkopem dal příležitost skórujícímu Haraslínovi.

Další gól Sparty přitom právě kvůli ofsajdu neplatil. Po ušmudlané akci Haraslína s Vojtou to byl druhý jmenovaný, který při střele domácího kapitána stál o kousek za hranou a poté dorážel do prázdné brány.

Na 3:1 pak zvýšil Vydra, hosté však závěr zdramatizovali gólem Planky, nicméně poté domácí udeřili ještě dvakrát. Nejdříve obránce Zelený a poté z penalty Rrahmani. Až sporný gól Haraslína pomalu zapadl.

24. kolo

25. kolo

23. kolo

24. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
8. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
