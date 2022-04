Fotbalisté Baníku se jedou bít na Spartu. Nesmíme být bojácní, velí trenér

Liga pokračuje po dvou týdnech vyplněných reprezentačními povinnostmi. „Pro nás byla pauza i k tomu, abychom si po zklamání s Karvinou vyčistili hlavu,“ řekl ostravský trenér Tomáš Galásek.

Takže, jaký byl program?

„Trénink, trénink a dril,“ usmál se Galásek.

10 bodů ztrácejí fotbalisté Baníku Ostrava na třetí Spartu

Připustil, že po Karviné nemůže mluvit o dobrém sebevědomí hráčů. „Ale na druhé straně motivace kluků je velká, protože hrajeme na stadionu Sparty a proti mužstvu, které je před námi,“ upozornil Tomáš Galásek. „Můžeme překvapit a uděláme vše pro to, abychom uhráli dobrý výsledek.“

Jak na to? „Nesmíme být bojácní, musíme hrát dopředu a důležité bude vypracovat si nějaké šance, abychom byli pro domácí nebezpeční,“ odpověděl trenér.

„Zpočátku jara se mluvilo o tom, že Sparta není úplně v ideální formě, ale máme na ni desetibodové manko,“ upozornil ostravský záložník Daniel Tetour. „Musíme se držet nohama na zemi a spíše než na honění třetí Sparty se soustředit na čtvrté Slovácko, abychom se dostali před něj a udrželi se tam.“ Ostravští za Slováckem zaostávají o čtyři body a spolu se ještě utkají v nadstavbové části soutěže.

Takács trénuje naplno

Baník je před Spartou v plné síle. Po karetním trestu se do sestavy vrací středopolař Filip Kaloč, který citelně chyběl v utkání s Karvinou.

„Naučil se dodržovat principy, které po hráčích chceme,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.

„Jsme rádi, že se Kaly vrátil z reprezentační jednadvacítky v pořádku,“ dodal Tomáš Galásek. „Do přípravy se už zapojil i Lukáš Budínský.“

Sparta - Baník od 19 hodin ONLINE

A naplno začal trénovat s mužstvem obránce Ladislav Takács, který v zimě přišel ze Slavie Praha coby poslední posila. „Před reprezentační přestávkou dokončil kondiční blok, ale netuším, kdy by mohl být připravený naskočit do zápasu,“ uvedl Ondřej Smetana.

To si netroufá odhadnout ani samotný hráč, který do Baníku nastoupil čtyři týdny po opětovné operaci menisku. „Mám radost, že vše probíhá podle plánu. Manko v přípravě mám, ale čím víc se budu připravovat s týmem, tím rychleji se do toho dostanu,“ prohlásil Ladislav Takács.