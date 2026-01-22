ONLINE: Sparta hraje přípravu s Legií, v akci i Baník, Jablonec či Bohemians

Druhé utkání sehraje Sparta s polským celkem hned vzápětí od 14 hodin v odlišné sestavě.
Sparta dosud v přípravě porazila 3:0 Ústí nad Labem ještě na pražském Strahově, na soustředění hrála se švédským Malmö a podlehla 0:1.
ONLINE: Legia Varšava – Sparta Praha
Přípravné utkání sledujeme minutu po minutě
Kromě sparťanů hrají také pražští Bohemians proti ukrajinskému Veresu Rivne, po poločase nestačili poměrem 0:2.
Ostravský Baník pak bojuje s polským Widzewem Lodž, po půli prohrával 1:2. A v akci je také severočeský Jablonec, který po 45 minutách nestačil 1:3 na Zemplín Michalovce ze Slovenska.
Otto Hindrich – Henrique Arreiol, Rafał Augustyniak (c), Kacper Chodyna, Antonio Colak, Jakub Żewłakow, Patryk Kun, Wojciech Urbański, Jan Leszczyński, Ermal Krasniqi, Samuel Kovacik
Náhradníci: Wojciech Banasik, Jan Bienduga, Claude Goncalves
Jakub Surovčík – Jan Kuchta (c), Andrew Irving, Joao Grimaldo, Filip Panák, Jaroslav Zelený, Garang Kuol, Hugo Sochůrek, Petr Zíka, Ferdinand Říha, Sebastian Pech
Náhradníci: Enes Osmani, Matyáš Vojta,Roman Horák
17. Vondra (vla.)
42. Šaraj
49. Aydin
78. Kovařík
79. Čermák
Kožuchar – Kornijčuk, Vovčenko, Hončarenko, Stamoulis, Charatin (C), Mihuckyj, Jachontov, Ndukve, Pov, Šaraj.
Reichl (46. Frühwald) – Kukučka, Lischka, Vondra (46. Kadlec) – Kareem, Hůlka (C), Čermák (62. Hrubý), Kovařík – Pleštil (46. Matoušek), Júsuf (62. Drchal), Ramírez (46. Smrž).
33. Alvarez
45. Alvarez
76. Baena
5. Jurečka
Kikolski – Isaac, Żyro, Kozlovski, Gallapeni – Baena, Selahi, Czyż, Alvarez, Fornalczyk – Klukowski
Jedlička – Bewene (46. Rusnák), Kričfaluši (62. Frydrych), Chaluš (62. Pojezný), Siňavskij (31. Šancl) – Boula (46. Havran), Planka – Kohút (73. Plavšić), Jurečka (46. Buchta), Holzer – Gning (73. Owusu)
Krzywański, Blocki – Nawrocki, Busz
Budinský – Havran, Frýdl, Pojezný, Buchta, Šancl, Plavšić, Frydrych, Sirotek, Owusu, Rusnák
74. Isaac
21. Chaluš, 71. Jedlička
Hanuš – Tekijaški, Vakho, Zorvan, Sedláček, Sobol, Chramosta, Puškáč, Nebyla, Novák, Pantalon
Jakubech – Čurma, Bednár, Šuvalija, Ahl, Zubairu, Shimamura, Kalemi, Ramos, Walczak, Theofanopoulos
Mihelak, Štěpánek, Cedidla, Karban, Okeke, Suchan, Souček, Lavrinčík, Polidar, Malenšek, Obinaya, Hollý, Jawo, Alague
Lukáč, Dula, Begala, Park, Žaknič, Petrík, Danko, Cottrell, Bamburák, Lemishko, Brosnan, Lopez, Danek