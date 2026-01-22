Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta hraje přípravu s Legií, v akci i Baník, Jablonec či Bohemians

Autor: ,
Sledujeme online   10:55
Sparťanští fotbalisté hrají svůj druhý zápas na soustředění ve španělské Marbelle. Od 11 hodin se nadvakrát utkávají s polskou Legií Varšava, kterou potkali na podzim v Konferenční lize. Zápasy sledujte v podrobné online reportáži.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö. | foto: www.sparta.cz

Druhé utkání sehraje Sparta s polským celkem hned vzápětí od 14 hodin v odlišné sestavě.

Sparta dosud v přípravě porazila 3:0 Ústí nad Labem ještě na pražském Strahově, na soustředění hrála se švédským Malmö a podlehla 0:1.

ONLINE: Legia Varšava – Sparta Praha

Přípravné utkání sledujeme minutu po minutě

Kromě sparťanů hrají také pražští Bohemians proti ukrajinskému Veresu Rivne, po poločase nestačili poměrem 0:2.

Ostravský Baník pak bojuje s polským Widzewem Lodž, po půli prohrával 1:2. A v akci je také severočeský Jablonec, který po 45 minutách nestačil 1:3 na Zemplín Michalovce ze Slovenska.

Přípravný zápas
22. 1. 2026 11:00
zápas probíhá
Legia Varšava Legia Varšava : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Otto Hindrich – Henrique Arreiol, Rafał Augustyniak (c), Kacper Chodyna, Antonio Colak, Jakub Żewłakow, Patryk Kun, Wojciech Urbański, Jan Leszczyński, Ermal Krasniqi, Samuel Kovacik

Náhradníci: Wojciech Banasik, Jan Bienduga, Claude Goncalves
Sestavy:
Jakub Surovčík – Jan Kuchta (c), Andrew Irving, Joao Grimaldo, Filip Panák, Jaroslav Zelený, Garang Kuol, Hugo Sochůrek, Petr Zíka, Ferdinand Říha, Sebastian Pech

Náhradníci: Enes Osmani, Matyáš Vojta,Roman Horák
Přejít na online reportáž
Přípravný zápas
22. 1. 2026 9:30
zápas probíhá
NK Veres Rivne : Bohemians Bohemians 3:3 (2:0)
Góly:
17. Vondra (vla.)
42. Šaraj
49. Aydin
Góly:
78. Kovařík
79. Čermák
.
Sestavy:
Kožuchar – Kornijčuk, Vovčenko, Hončarenko, Stamoulis, Charatin (C), Mihuckyj, Jachontov, Ndukve, Pov, Šaraj.
Sestavy:
Reichl (46. Frühwald) – Kukučka, Lischka, Vondra (46. Kadlec) – Kareem, Hůlka (C), Čermák (62. Hrubý), Kovařík – Pleštil (46. Matoušek), Júsuf (62. Drchal), Ramírez (46. Smrž).
Přípravný zápas
22. 1. 2026 9:30
zápas probíhá
Widzew Lódž : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 3:1 (2:1)
Góly:
33. Alvarez
45. Alvarez
76. Baena
Góly:
5. Jurečka
Sestavy:
Kikolski – Isaac, Żyro, Kozlovski, Gallapeni – Baena, Selahi, Czyż, Alvarez, Fornalczyk – Klukowski
Sestavy:
Jedlička – Bewene (46. Rusnák), Kričfaluši (62. Frydrych), Chaluš (62. Pojezný), Siňavskij (31. Šancl) – Boula (46. Havran), Planka – Kohút (73. Plavšić), Jurečka (46. Buchta), Holzer – Gning (73. Owusu)
Náhradníci:
Krzywański, Blocki – Nawrocki, Busz
Náhradníci:
Budinský – Havran, Frýdl, Pojezný, Buchta, Šancl, Plavšić, Frydrych, Sirotek, Owusu, Rusnák
Žluté karty:
74. Isaac
Žluté karty:
21. Chaluš, 71. Jedlička
Přípravný zápas
22. 1. 2026 9:00
FK Jablonec FK Jablonec : MFK Zemplín Michalovce 5:3 (1:3)
Góly:
.
.
.
.
.
Góly:
.
.
.
Sestavy:
Hanuš – Tekijaški, Vakho, Zorvan, Sedláček, Sobol, Chramosta, Puškáč, Nebyla, Novák, Pantalon
Sestavy:
Jakubech – Čurma, Bednár, Šuvalija, Ahl, Zubairu, Shimamura, Kalemi, Ramos, Walczak, Theofanopoulos
Náhradníci:
Mihelak, Štěpánek, Cedidla, Karban, Okeke, Suchan, Souček, Lavrinčík, Polidar, Malenšek, Obinaya, Hollý, Jawo, Alague
Náhradníci:
Lukáč, Dula, Begala, Park, Žaknič, Petrík, Danko, Cottrell, Bamburák, Lemishko, Brosnan, Lopez, Danek
Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

ONLINE: Sparta hraje přípravu s Legií, v akci i Baník, Jablonec či Bohemians

Sledujeme online
Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté hrají svůj druhý zápas na soustředění ve španělské Marbelle. Od 11 hodin se nadvakrát utkávají s polskou Legií Varšava, kterou potkali na podzim v Konferenční lize. Zápasy...

22. ledna 2026  10:55

Barcelona v Česku: přestřelky v Edenu a Plzni, Messiho hattrick i Hapalova penalta

KLÍČOVÝ MOMENT. Lionel Messi padá na trávník po faulu Mariána Čišovského. Tak...

Už i fotbalisté Slavie za sebou mají druhý domácí zápas v Lize mistrů se slavnou Barcelonou. Ta se předtím, pokud počítáme pouze moderní éru, dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Připomeňte si...

22. ledna 2026  10:11

Trpišovský: Slušná partie, ale mohlo to být větší drama. Standardky? Dobrá práce

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) a jeho protějšek z Barcelony...

Proti superfavoritovi jeho tým obstál. Vedl, vyrovnal, hrozil ze standardek, hlavně první poločas se povedl. Proto Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, po porážce 2:4 s Barcelonou v Lize...

22. ledna 2026  8:19

Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej

Vasil Kušej slaví gól proti Barceloně.

Když se zvedl ze země a chtěl se radovat, z nohy ztratil kopačku. „Nechal jsem ji bejt, nechtěl jsem se v té euforii zdržovat, oslava měla přednost,“ říkal slávistický fotbalista Vasil Kušej. V tu...

22. ledna 2026  6:34

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou sedm duelů a čeká ho už jen jeden na hřišti kyperského Pafosu. Jak si slávisté vedou, kde můžete atraktivní souboje...

9. prosince 2025,  aktualizováno  22. 1.

Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra

Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z...

Byl u obou slávistických gólů. Dva centry od rohového praporku, dvě branky, které Slavii proti Barceloně v Lize mistrů dlouho držely ve hře. „Jenže teď mám z toho všeho smíšené pocity, protože jsme...

22. ledna 2026

Kane se opět zaskvěl, Liverpool si poradil s Marseille. PSV s Kovářem dostalo tři góly

Střelec Bayernu Harry Kane se prosazuje v zápase s Royale Union SG.

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 7. kole Ligy mistrů porazili Union Saint-Gilloise 2:0, připsali si šesté vítězství a na druhém místě tabulky hlavní fáze už mají jistotu přímého postupu do osmifinále....

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  23:45

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

21. ledna 2026  19:55,  aktualizováno  23:41

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem.

Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...

21. ledna 2026  20:41

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  17:42

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.