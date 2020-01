Všichni mají šanci, říká Jílkův asistent. O posilách Sparta jedná

Sparta v přípravném období vyhrála i druhý zápas, ve středu porazila druholigovou Jihlavu 5:0. „Velmi dobrý výsledek, s tím jsme spokojení,“ řekl Jílkův asistent.

A hra?

V prvním poločase jsme byli aktivní, drželi jsme míč, dobře jsme napadali rozehrávku soupeře a měli jsme hru ve svých rukou. Druhý poločas jsme nezačali dobře a prvních dvacet minut se hrálo spíše na naší polovině. Pozitivní je, že jsme to zvládli bez inkasované branky a dali další tři góly.

Všechny tři vstřelil Tetteh. Překvapil vás?

Je to potěšující. Je při chuti, i když den před zápasem měl střevní potíže, ale hrát chtěl a poločas zvládl, což jsme rádi. Je také vidět, že když se dostane do šance, tak to řeší s větším klidem než na podzim.

Uvědomil si, že musí o místo bojovat?

Žádný problém není, s jeho přístupem jsme spokojení. Chce se dostat do základní sestavy, na jeho úsilí je to vidět. Byl aktivní, i po ztrátě míče zabojoval dozadu, což u něj nebývalo zvykem.

Jen mladík Fortelný a Štetina proti Jihlavě odehráli celé utkání. Jaká je jejich pozice v kádru?

Fortelný nám zamotává hlavu, vypadá dobře a dává nám najevo, že chce zůstat. Je oblíbený i v kabině. Máme to otevřené a je několik možností. Může se vrátit na hostování do Jihlavy, nebo s námi příští týden poletí na soustředění do Španělska.

Sparťanský asistent Michal Horňák.

A Štetina? Na podzim vypadl ze sestavy a už se do ní nevrátil.

Všichni mají šanci, může se do ní dostat zpátky. Proti Jihlavě patřil k nejlepším hráčům.

Jiný stoper Lischka je nemocný, zranění léčí Hancko, vedle Štetiny máte do středu obrany ještě Kayu, Costu. Na podzim tam zaskakovali záložníci Mandjeck a Krejčí. Přesto ještě dalšího stopera hledáte.

Stoperů máme, chci říct dost, ale je jich tak akorát. Třeba nás čeká nějaké překvapení, ale zatím stoperská dvojice nevykrystalizovala.

Stihnete dotáhnout příchod některé z posil do pondělního odletu na soustředění?

Zatím nic hotového nemáme, nemůžu nic prozradit. Jedná se, ale podepsaného nic není.

O záložníka Martina Haška má zájem Maccabi Haifa. Odejde?

Je v týmu, trénuje s námi, dál bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Už máte jasno, s kterými hráči odcestujete na soustředění a kdo zúžení kádru odnese?

Času máme ještě dost, jasné to ještě není. Každý hraje o svou nominaci a my se rozhodneme na poslední chvíli. S týmem trénují už i Dočkal s Drchalem. S kluky, kteří jsou zranění, to vypadá čím dál tím líp.