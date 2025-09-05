Rrahmani se v pěti srpnových kolech trefil čtyřikrát, naposledy v neděli dvakrát do sítě nováčka Zlína, čímž stylově oslavil pětadvacáté narozeniny. S pěti góly se dělí o čelo tabulky střelců s Matějem Vydrou z Plzně. Další dva zásahy přidal v srpnových předkolech Konferenční ligy.
Zatímco v minulé sezoně nejvyšší soutěže potřeboval Rrahmani na pět branek 23 zápasů, v té současné mu stačilo jen sedm startů. V anketě předčil dva jabloneckého hráče: brankáře Jana Hanuše a útočníka Jana Chramostu.
Pražané si odnesli vítězství i v anketě mezi trenéry. Pod vedením Priskeho, který se v červnu po roce vrátil na Letnou, vyhráli v srpnu všech pět kol. Navíc postoupili do hlavní fáze Konferenční ligy. Sparta v ligovém ročníku v sedmi zápasech spolu s obhájcem titulu Slavií a Jabloncem jako jediná nenašla přemožitele a v čele tabulky je o dva body právě před odvěkým rivalem. Priske v hlasování porazil Luboše Kozla z Jablonce a Bronislava Červenku ze Zlína.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.