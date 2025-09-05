Chance Liga 2025/2026

Sparta ovládla srpnovou anketu ve fotbalové lize, zvítězili Rrahmani a Priske

Nejlepším hráčem za srpen v první fotbalové lize byl zvolen kosovský útočník Albion Rrahmani ze Sparty. Mezi trenéry zvítězil další zástupce letenského klubu Dán Brian Priske. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.

Albion Rrahmani oslavuje gól na hřišti Araratu Armenia. | foto: x.com/ACSparta

Rrahmani se v pěti srpnových kolech trefil čtyřikrát, naposledy v neděli dvakrát do sítě nováčka Zlína, čímž stylově oslavil pětadvacáté narozeniny. S pěti góly se dělí o čelo tabulky střelců s Matějem Vydrou z Plzně. Další dva zásahy přidal v srpnových předkolech Konferenční ligy.

Zatímco v minulé sezoně nejvyšší soutěže potřeboval Rrahmani na pět branek 23 zápasů, v té současné mu stačilo jen sedm startů. V anketě předčil dva jabloneckého hráče: brankáře Jana Hanuše a útočníka Jana Chramostu.

Pražané si odnesli vítězství i v anketě mezi trenéry. Pod vedením Priskeho, který se v červnu po roce vrátil na Letnou, vyhráli v srpnu všech pět kol. Navíc postoupili do hlavní fáze Konferenční ligy. Sparta v ligovém ročníku v sedmi zápasech spolu s obhájcem titulu Slavií a Jabloncem jako jediná nenašla přemožitele a v čele tabulky je o dva body právě před odvěkým rivalem. Priske v hlasování porazil Luboše Kozla z Jablonce a Bronislava Červenku ze Zlína.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.

8. kolo

7. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
