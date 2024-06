Kádr bych měl nejradši kompletní včera, přál by si Friis. Jak rozdělil kompetence?

„Teď je sice zodpovědnost na mně a mám poslední slovo, ale kolem mě je skvělý tým a všechno je o spolupráci. Jediný rozdíl byl možná v tom, že to nebyl ligový zápas, ale příprava,“ usmál se.

V klubu před sezonou povýšil z role asistenta kvůli odchodu svého předchůdce a krajana do nizozemského Feyenoordu. Spartě se povedlo udržet skoro celý realizační tým, Friis ho doplnil jen o Jense Askoua, jenž přišel ze švédského Göteborgu, a Tima Sparva ze sparťanské druholigové rezervy.

Jak teď máte rozdělené kompetence? Z týmu odešel Lukas Babalola a Jan Blažíček, který se staral o standardní situace, se přesunul k B-týmu.

Potřebujeme ještě všechno doladit. Lukas byl takový hybrid mezi analytikem a koučem, takže si všechno ještě musí sednout. Také přišel Jens, který se stará o obranu. Sám byl stoperem, tu problematiku chápe a důležité věci vidí. Tim se teď stará o standardky, není ale vyloženě specialistou jen na ně, je pouze asistentem, který je má také na starost. V minulosti hrál v záloze a ví o nich dost. Zároveň se stará i o ofenzivu, jako já, je to takový náš expert na výstavbu hry. Všichni pak spolupracují a skládají denní tréninky společně s Michalem Vávrou, který všemu dává strukturu. Musím také zmínit výborný technický tým a dva skvělé trenéry gólmanů, kteří s námi úzce spolupracují.

Co se týče hráčského kádru, kdy ho budete chtít mít kompletní?

Jedna věc je, co bych chtěl, a druhá, jaké jsou možnosti. Už jsem v téhle branži dost dlouho a než se zavře přestupové okno, nic není jisté. Nejraději bych měl tým kompletní včera, ale to by byl opravdu sen.

Kdy se do týmu vrátí reprezentanti?

Nejdřív potřebují pauzu, neměli žádné volno a musejí si odpočinout, mít klid, aby se nám nevrátili vyhořelí. Bude to zase dlouhá sezona, hrajeme asi třináct zápasů v prvních dvou měsících, takže s nimi máme plán. Záleží na tom, kdy kdo skončí na turnajích, pak budou mít nějaký čas s rodinou, a vezmeme je zpátky. Není to pro nás nejlepší příprava v historii, protože máme kádr plný mladých hráčů, z toho někteří chtějí na hostování, a úplně kompletní budeme až těsně před startem sezony. Euro k nám nebylo úplně přívětivé, ale jsme velký klub, hraje nám spousta hráčů v národních týmech a musíme se s tím vypořádat. Pro každého je to stejné.

Do sobotního přípravného utkání zasáhlo několik hráčů z béčka nebo navrátilci z hostování. Kdo vás zaujal nejvíc?

Obecně se dařilo všem. Musíme si uvědomit, že bylo opravdu velké teplo, a oni pětačtyřicet minut hráli naplno proti starším a silnějším protivníkům. Oba mladí stopeři Kukučka s Večerkou si vedli dobře a následovali strukturu naší hry, desítkám se také dařilo. Byl to jen kousek toho, co od nich v přípravě chceme vidět. Zapracovávání hráčů z akademie je naší povinností, pro ně je to velká příležitost.

Co jste říkal na výkon Kryštofa Daňka?

Důležité pro nás bylo, aby každý dostal pětačtyřicet minut a nezranil se. Aby se dodržovaly prvky, které chceme vidět. U něj je zapotřebí, aby se zpátky začlenil do našeho stylu, toho jak chceme hrát a jak přemýšlíme. Vypadal dobře, měl rychlost a obratné průniky do vápna, pracuje podle správného sparťanského DNA.

Jaká je teď jeho pozice v kádru?

Momentálně máme kádr plný, je nás 26 a ještě se nám vrátí hráči z reprezentací. Jak bude vypadat poté, to zatím nevím, ale nějakou představu mám. Daňkovi v našem systému patří pozice deset, o kterou teď bude bojovat. Kdybychom praktikovali jiný systém, možná by nastupoval více z kraje, ale my ho potřebujeme v jiné roli.