O Euro přišel kvůli horečkám. Je to škoda, postoupit se mělo, říká Zelený

V příběhu konce národního týmu na Euru se vrátil o pár týdnů zpět, kdy Sadílek předposlední den rakouského soustředění havaroval při taškařici na speciální tříkolce.

„Hned poté jsem byl oslovený. Je to škoda, protože každý by se tam chtěl podívat. Na druhou stranu už nejsem nejmladší, a tak se s tím dokážu vyrovnat líp než dřív,“ pousmál se jedenatřicetiletý obránce.

Záhy také v rychlosti okomentoval české působení na turnaji, které po dvou porážkách a jedné remíze skončilo už po základních skupinách.

„Vnímám to asi jako většina, první zápas nebyl úplně ideální. I když hrajete s Portugalskem a nikdo nečeká, že je přejedete, čekal jsem víc,“ prohlásil. „S Gruzií jsme vyhrát měli, vytvořili jsme si dobré šance, ale takové prostě musíte proměňovat. Hlavně proto jsme nepostoupili, protože zápas s Tureckem by vypadal jinak. V něm se klaním k tomu, že nám úplně nepomohl rozhodčí. Nechci kluky nijak omlouvat, ale on do toho vstoupil určitou částí taky.“

Zelený ještě figuroval v Haškově březnové nominaci na zápasy s Norskem a Arménií, přičemž hodinu odehrál v prvním z nich. Do finálové nominace už se nedostal, každopádně byl jeden z prvních pod čarou.

„Nechci to úplně hodnotit, protože kdybych tam byl, tak teď schytávám čočku taky. Je to neúspěch, mělo se postoupit, ale takhle po bitvě je každý generál,“ shrnul Zelený. „Třeba se teď povede postoupit na mistrovství světa.“

V sobotním přípravném utkání naskočil v první půli na pozici levého stopera, nahrazoval tedy Ladislava Krejčího, který před turnajem přestoupil do španělské Girony. Sparta pod novým koučem Larsem Friisem, který povýšil z asistenta po odchodu Briana Priskeho do Feyenoordu, zůstala u tradičního rozestavení bez výraznějších změn.

„Moc se to měnit nebude, což byl asi plán vedení, aby se stále pokračovalo. Podle mě se povedlo realizační tým výborně doplnit, přišly i nějaké nové tváře, některé už působily u B-týmu. Já jsem nesmírně spokojený, že se to povedlo takhle udržet a že se pojede dál v tom, co se dosud nastavilo,“ shrnul.