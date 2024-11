A je tu krize. Sparta dál ztrácí a bublá, postrádá lídra i střelce

Vlastně celý seznam problémů, které potřebuje postupně vyzmizíkovat. Legrace to nebude.

Zaprvé: Čtvrtá porážka z posledních pěti ligových zápasů, to je průšvih. A to ještě měla Sparta dvojitou kliku. Vedoucí Slavia v neděli remizovala v Hradci, takže devítibodová ztráta narostla jen drobně. Navíc neodskočila druhá Plzeň, která prohrála na Slovácku. Zato čtvrtý Baník se už téměř docvakl.

Momentka z utkání 14. kola mezi Spartou a Ostravou.

Zadruhé: To všechno není náhoda nebo smůla. Spíš eskalace plíživě se dostavující krize. Vzpomenete si, kdy vlastně Sparta v lize odehrála opravdu přesvědčivý zápas? Takový, kdy byste z ní byli paf a soupeře by zadupala do země? Asi ne, protože se to zkrátka neděje.

I poslední vítězství doma proti utrápenému Liberci bylo upocené, stejně jako to předchozí na hřišti téměř odepsaných Českých Budějovic. Když přivřete oči, přesvědčila Sparta v domácí soutěži naposledy v Hradci Králové, čili na konci srpna.

Zatřetí: V kabině se něco děje. Drobné pnutí poznáte z řeči těla hráčů a leccos už se rozebírá i veřejně. Třeba to, že balkánská klika netáhne společně: na jedné straně mají být albánští reprezentanti Laci s Tucim a kosovské duo Rrahmani, Krasniqi, na druhé srbský čertík Birmančevič, tahoun z mistrovské sezony. Nemusíte patřit k expertům na geopolitickou situaci, abyste věděli, že mezi těmito národy dlouhodobě přetrvává napětí kvůli válce a odtržení.

V sobotu Birmančevič chyběl, podle trenéra Larse Friise pro potíže s tříslem. Ale na tiskovce po utkání se řešilo, jestli by neseděl, i kdyby byl fit – kvůli konfliktu se sportovním manažerem Tomášem Sivokem. A jestli Birmančevič nepřešlápl hranici.

„Myslím si, že by bylo fér, aby to, co se děje uvnitř týmu, uvnitř také zůstalo,“ zavrtěl hlavou kouč Friis. „Víc to komentovat nebudu, doufám, že to chápete.“

Nakonec se včera večer vyjádřil klub v oficiálním prohlášení. Zásadní body?

Kouč Friis má dál důvěru a jeho odvolání se nechystá.

V průběhu neděle došlo na individuální pohovory s hráči.

A kauza Birmančevič?

„Je zraněný a s ohledem na tuto zdravotní indispozici nebude k dispozici v následujících utkáních. Klub tuto informaci zveřejnil už před utkáním s Baníkem Ostrava a neuvedl nikoho v omyl.“

Část fanoušků už se mezitím za Birmančeviče postavila. Po zápase ho kotel vyvolával a vyvěsil i transparent s anglicky psaným nápisem: Podpora pro Birmu. Jestli je správně, aby našel zastání i jinde? To je otázka, na kterou si Sparta potřebuje rychle odpovědět.

Klidně je možné, že aby napětí uvolnila, bude v zimě víc než ochotná srbského reprezentanta a jednoho z nejcennějších hráčů v kádru prodat. Jenže kam? A za kolik? Zvlášť pokud platí, že kvůli zraněnému tříslu bude mimo další čtyři až šest týdnů, čili dost možná do konce podzimní části.

Sparťanští fotbalisté před utkáním s Baníkem Ostrava.

Vzápětí vyskakují další otazníky: Kdyby odešel, kdo bude hrát místo něj? A jak? Poslední týdny totiž odhalují, že sparťanská lavička není tak nabitá, jak to třeba ještě na začátku sezony mohlo vypadat. Jakmile Friisovi vypadli kvůli zranění i Haraslín a Preciado, dvě stěžejní postavy, hned bylo znát, že rovnocenné náhrady za ně Sparta nemá. Chybí i lídr, který by parťáky vybláznil, což do léta býval kapitán Krejčí, než odešel za výzvou do španělské Girony.

A schází také střelec, všimli jste si?

Olatunji, kterému sedl start sezony, se zasekl, naposledy dal gól před víc než měsícem. Rrahmani, posila za velké peníze, se trefil v sedmi zápasech dvakrát. Další alternativa neexistuje, protože i čahouna Tuciho trápí zdraví.

Spartě toho hapruje nebezpečně moc. Proto vážně hrozí, že z bitvy o titul vycouvá už v polovině sezony.