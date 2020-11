Trenéři Slovácka a Zlína: Udržovali jsme hráče v rytmu. Výkon půjde nahoru

„Restart ligy je dobrá zpráva pro celý fotbal. Hrát se bude bez diváků, čímž my zvlášť doma přicházíme o dvanáctého hráče, ale s tím se musíme vypořádat,“ uvědomuje si trenér Slovácka Martin Svědík.

Nezbytnou podmínkou pro obnovení soutěže je testování, do zápasů nesmí nastoupit osoby bez negativního testu starého nanejvýš 72 hodin.

„U nás jsme všichni negativní, takže jsme připravení k zápasu,“ hlásil v rozhovoru pro Rádio Impuls obránce Slovácka Michal Kadlec a připomněl, že právě testování výrazně ovlivňuje samotné zápasy.

„Viděli jsme ve čtvrtek Liberec, kterému chybělo patnáct hráčů, což je hodně. Sestava a forma jednotlivých hráčů se v takovém případě nedá předem určit,“ zmínil Kadlec pětigólový debakl Severočechů v Evropské lize s Hoffenheimem.

Slovácko před koronavirovou pauzou prohrálo v lize 0:3 na hřišti mistrovské Slavie a následně smolně 0:1 doma s nováčkem z Pardubic. Náladu si pak tým ještě stihl spravit pohárovým triumfem 6:0 nad Prostějovem.

„Snažili jsme se i během uplynulého měsíce udržet hráče v rytmu, přes víkendy jsme mezi sebou hráli modelová utkání, ale mistrovský zápas je pochopitelně něco jiného,“ poznamenal kouč Svědík, kterému bude chybět distancovaný záložník Kalabiška.

Slovácko je v tabulce desáté, na čtvrtou Olomouc ztrácí šest bodů, k dobru má ale odložené domácí utkání s Příbramí, které by se mělo hrát příští víkend v reprezentační přestávce. „I to by nás mohlo dostat rychleji do herní praxe, která nyní chybí,“ věří kouč.

Páník: Ve hře budou chyby

Pro všechny je velkou neznámou, v jaké formě týmy po týdnech bez ostrých i standardních přípravných zápasů budou. „Určitě tam budou nedostatky, ale během zápasu se hráči budou dostávat do tempa a výkon půjde nahoru,“ uvedl kouč zlínského Fastavu Bohumil Páník.

Jeho svěřence, kteří mají v tabulce na jedenáctém místě o bod méně než Slovácko, čeká prověrka výkonnosti na hřišti Českých Budějovic, které ještě v tomto ročníku nezvítězily.

„O to bude utkání těžší. Nám se venku povedl zápas s Boleslaví, na což chceme navázat a na jihu Čech bodovat. Čeká nás soupeř, který má vysokou úroveň, je konsolidovaný a má doplněný kádr. Bude záležet na tom, kolik hráčů bude mít trenér k dispozici,“ poznamenal Páník.

„Máme za sebou měsíc přípravy bez víkendových vrcholů, na který se vždy všichni těšíme. Z mentálního hlediska bude tedy restart soutěží náročnější, ale jsme za něj rádi. Snažili jsme se nejen dobře trénovat, ale i eliminovat všechna rizika spojená s koronavirem. Tak snad to nezakřiknu.“